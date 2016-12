Primăria Mangalia, o redută greu de câştigat la alegeri. Cine vrea să deţină puterea

Primăria Mangalia, o redută greu de câștigat la alegeri. Cine vrea să dețină puterea

Primăria Mangalia a fost mereu o redută greu de câștigat cu mulți pretendenți care și-au dorit să ajungă în fotoliul de primar.Interesele celor din zonă sunt atât de mari, încât nu numai câștigarea mandatului de primar este importantă, ci și o funcție de consilier local, care, așa cum se spune în popor, trebuie să aibă și el un „os de ros”.Și la alegerile din acest an, Mangalia va reveni, cu siguranță, pe scena disputelor politice și a jocurilor de culise. Pentru că, cei care candidează, de voie de nevoie, sunt oameni capabili de orice compromis pentru a ajunge la putere. După care, uită de promisiunile făcute în fața cetățenilor și, implicit de nevoile celor care i-au votat în speranța de mai bine.Pe de altă parte, municipiul Mangalia a fost locul unde s-au dat bătălii politice chiar și după ce reprezentanții Biroului Central au anunțat câștigătorul de drept, așa că ne putem aștepta la surprize. După ulti-mele alegeri locale, fostul primar Zanfir Iorguș s-a judecat cu Biroul Electoral Central, Autoritatea Electorală Permanentă, PNL Constanța, PSD Constanța și Cristian Radu, primarul contestat al Mangaliei, solicitând anularea rezultatelor alegerilor locale din iunie 2012 pentru funcția de primar. La timpul respectiv, Zanfir Iorguș a fost inițial declarat câștigător al alegerilor, dar BEC a anulat rezultatul, admițând solicitările formulate în acest sens de către PNL Constanța, PSD Constanța și candidatul independent Cristian Radu. În cele din urmă, în noiembrie 2014, pe Iorguș l-a luat valul migrației, astfel că și-a luat aproape toată organizația PDL și a trecut în barca PSD cu promisiunea că nu-i mai trebuie primărie.Lucru care se și adeverește, deoarece în lupta alegerilor din vara acestui an, PSD îl trimite la „război” pe consilierul local Paul Foleanu. Fost pedelist, actualmente pesedist cu acte în regulă, Foleanu a stat mereu în umbra lui Iorguș și a sperat că o să-i vină și lui rândul să-și vadă tipărit numele pe buletinul de vot pentru funcția de primar. În momentul de față, el este unul dintre cei mai combatanți adversari ai actualului primar în funcție Cristian Radu, acuzându-l, de cele mai multe ori, pe edil că risipește inutil banii publici.Goana pentru putere i-a luat mințile și actualului primar Cristian Radu de la PNL. Cu toate că se plânge mai mereu că i se pun bețe în roate de către consilierii PSD, motiv pentru care nu-și poate duce la bun sfârșit proiectele, el nu vrea să renunțe la viața politică ci, din contră, dă semnale că a început să-i placă. Astfel, PNL a anunțat deja că edilul Cristian Radu va candida pentru un nou mandat la alegerile locale din vară. Așadar, de această dată, el va candida direct sub umbrela unei formațiuni politice, după ce, la alegerile din 2012, i-a fentat pe alegătorii sătui de partidele politice și a candidat independent, cu toate că era cunoscută simpatia lui pentru liberali. Ulterior, la sfârșitul anului 2014, când PNL era pe val datorită mandatului de președinte câștigat de Iohannis, Cristian Radu a considerat că este mai bine să dea cărțile pe față și a devenit membru al PNL.Orgoliile aleșilor nu se opresc aici, deoarece și actualul consilier local Ion Mincă vrea să ajungă primar. De altfel, acest lucru nu este o noutate, el mai candidând pentru această funcție și în anii trecuți, însă fără succes. Sfătuit, probabil, de soția sa, fost președinte al Loteriei Române, că pentru a câștiga trebuie, în primul rând, să joci, Mincă a anunțat că intră în cursa electorală. În consecință, el va fi candidatul PRM pentru Primăria Mangalia.Și partidul lui Băsescu, PMP a anunțat că are candidat propriu pentru fotoliul de edil, în persoana lui Constantin Bârboră. Fost fotbalist, acesta a fost deja trimis pe teren în speranța că poate înscrie și în poarta primăriei.De departe, cea mai surprinzătoare decizie vine de la partidul generalului Gabriel Oprea, care, oricum, este mult mai preocu-pat să-și dovedească nevinovăția în fața procurorilor de la DNA ca să-l mai intereseze jocurile de culise locale. Dacă inițial, se spunea că, la Mangalia, UNPR va susține candidatul PSD, lucrurile s-au schimbat din mers. În consecință, a fost racolat în partid inspectorul școlar Mihai Sorin, fost director al școlii „Gala Galaction” din Mangalia și anunțat cu surle și trâmbițe ca și candidat al UNPR la Primăria Man-galia. Cu toate acestea, există voci care spun că el ar urma să aibă doar rol de „iepuraș” urmând ca, la un moment anume, să se retragă și toată susținerea UNPR-ului să fie pentru Paul Foleanu de la PSD.Și cum până la depunerea oficială a listelor cu candidați mai este timp, mai mult ca sigur, vor mai apărea candidați și de la alte partide.