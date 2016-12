Primăria Mangalia, lovitură dureroasă: a pierdut jumătate din DMHI. Primarul Cristian Radu: "Şantierul va plăti taxele tot la noi"

Primăria Mangalia, lovitură dureroasă: a pierdut jumătate din DMHI. Primarul Cristian Radu: "Șantierul va plăti taxele tot la noi"

Administrația publică locală din Mangalia a pierdut procesul de grănițuire cu localitatea Limanu, decizia fiind definitivă și, drept urmare, 23 de hectare teren intravilan, pe care este amplasat o parte din Șantierul Naval DMHI SA, trec în raza teritorial-administrativă a localității Limanu.„Pierderea pentru bugetul Mangaliei este de circa 500.000 de euro anual. Cu acești bani, Mangalia putea construi în fiecare an o școală, o grădiniță, un bloc sau putea asfalta câte o stațiune. Am tras semnale de alarmă încă din primăvara acestui an referitor la faptul că gestionarea acestui proces nu este făcută în mod responsabil, că au fost plătite onorarii imense unui avocat care va pierde acest dosar, însă am fost acuzat că inventez teme de campanie electorală. Din nefericire pentru generațiile viitoare ale Mangaliei, am avut dreptate”, a transmis consilierul local al Municipiului Mangalia, Paul Foleanu.În acest context, el a spus că cere public demisia persoanelor care au gestionat această situație prin care Mangalia rămâne definitiv fără o parte importantă din Șantierul Naval, pentru a evita viitoare pierderi la fel de grave.„Nu vreau să numesc persoanele a căror demisie o cer deoarece nu doresc să se creadă că politizez această pierdere deosebit de gravă. Am speranța că mai există în lumea în care trăim onoare, iar asumarea răspunderii actului de administrare a orașului impune în astfel de situații demisia”, a mai spus Paul Foleanu.Radu Cristian: Pierderea e de 130.000 lei/anPrimarul Mangaliei, Radu Cristian, a declarat că Șantierul Naval DMHI rămâne pe teritoriul administrativ al municipiului Mangalia și va plăti, în continuare, taxele și impozitele la bugetul local al municipalității, chiar dacă instanța a dat câștig de cauză comunei Limanu, într-un proces privind granița dintre cele două localități. „Inițial, comuna Limanu a cerut în instanță toată suprafața de teren pe care este amplasat Șantierul Naval, însă noi ne-am apărat, încercând să dovedim că întreaga incintă a DMHI aparține municipiului Mangalia”, a explicat Radu Cristian.Potrivit unui comunicat de presă al Primăriei Mangalia, instanțele de judecată au atribuit, irevocabil, comunei Limanu, 23,5 ha pe care se află o hală și un doc reparații nave, precum și 9,5 ha de teren aparținând domeniului public al statului, ceea ce înseamnă taxe și impozite în valoare de aproximativ 130.000 lei pe an, și nu 2,5 milioane lei cât susține Primăria Limanu.De partea cealaltă, primarul comunei, Daniel Georgescu, a spus că decizia magistraților l-a bucurat foarte mult, iar la o primă apreciere, bugetul localității ar urma să crească cu 2,5 milioane de lei, adică aproximativ 500.000 de euro, bani care vor fi investiți în proiecte de interes pentru comunitate.„Decizia judecătorilor ne-a bucurat și considerăm că s-a corectat o mare nedreptate pentru localitatea noastră, ținând cont că de 30 de ani această zonă era trecută la Mangalia pe nedrept. Așteptăm documentele oficiale dar, în ceea ce privește suprafața aceasta cuprinde jumătate din cea a șantierului și tot digul care pornește dinspre Portul Mangalia până la Callatis Gaz inclusiv. La o primă apreciere aș putea spune că bugetul local va crește cu 2,5 milioane de lei, adică aproximativ 500.000 de euro, bani care vor fi investiți în proiecte de interes pentru comunitate. Aș dori să adaug că le mulțumesc enorm de mult celor două avocate care ne-au reprezentat în instanță, Cristiana Anghel și Dumitra Daon. Sunt două profesioniste, care s-au luptat și au pledat în așa fel încât să demonstreze că noi aveam dreptate. Și asta în condițiile în care au avut un onorariu de 6.000 de lei, în timp ce avocatul de la Mangalia a pierdut pe un onorariu de un milion și ceva de lei”, a mai spus primarul din Limanu, Daniel Georgescu.În luna februarie a acestui an, Primăria Limanu a câștigat în instanță procesul pe care-l avea cu Primăria Mangalia. Concret, Tribunalul Constanța a dat câștig de cauză comunei Limanu stabilind că 40 de hectare disputate cu Primăria Mangalia aparțin de drept localității Limanu. Din cele 40 de hectare, pe 23 dintre ele se întinde Șantierul Naval Daewoo. Ulterior, Primăria Mangalia a formulat recurs, însă magistrații l-au respins, decizia fiind definitivă.Dosarul dintre cele două unități administrative se afla pe rolul instanțelor încă din 2013. În timp ce reprezentanții Primăriei Mangalia spuneau că terenul le aparține, cei de la Primăria Limanu aveau documente care atestau că șantierul este poziționat și pe o suprafață din comuna Limanu.