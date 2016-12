Primăria Mangalia a inaugurat ambarcaţiunea Clubului Nautic

1

Mangalia,oras de dastepti!

Propun sa se construiasca si niste plute,din material reciclat,ca in Mangalia cam totul se face cu second-handuri. Apoi,cine nu e deja dus cu pluta sa poata fi dus ...Mangalia e complet daramata ca nivel de trai iar de un viitor bun nu discutam.Nu poti avea baza in Daewoo,acesta se stie de ce lepre este condus .E nevoie de investitii serioase pe bune si de siguranta pe strazi! Ca o companie are barcuta nu este chiar rau,dar e bine doar fix pentru firmulita aia. Orasul are nevoie urgenta de ceva mult mai consistent,ca vrajelile nu mai tin,sunt de mult devalorizate.