Primăria Limanu se pregăteşte pentru sezonul estival. Banii din taxa verde, folosiţi pentru ecologizare

Primăria Limanu se pregătește pentru sezonul estival. Banii din taxa verde, folosiți pentru ecologizare

„Vreau să ecologizăm zonele transformate, de-a lungul anilor, în gropi de gunoi. Oamenii aruncă la întâmplare tot ce nu le mai este necesar, și aici mă refer inclusiv la deșeuri menajere sau chiar materiale de construcții. S-au strâns tone de deșeuri în fiecare localitate. Echipele Primăriei Limanu vor merge în fiecare săptămână și vor igieniza aceste locuri. În paralel, voluntarii din zonă vor încerca să le explice oamenilor de ce avem nevoie de disciplină, inclusiv în ceea ce privește menținerea cu-rățeniei”, a declarat Daniel Georgescu, primarul comunei Limanu.Tot în cadrul acestui proiect, în școlile din comuna Limanu se vor organiza, săptămânal, lecții interactive de educație civică privind importanța reciclării. De asemenea, pentru elevii claselor a V-a, a VI-a și a VII-a se va organiza un concurs ce are ca scop introducerea noțiunilor de reciclare. Sub denumirea „PET-ul meu este mai frumos”, elevii vor fi încurajați să transforme deșeurile în obiecte creative, precum ghivece de flori sau păpuși. Înainte de vacanța de primăvară, autoritățile comunei Limanu vor acorda un premiu celor mai creative idei, iar obiectele declarate câștigătoare vor fi expuse în incinta primăriei.„Acest concurs îl propunem și agenților economici din 2 Mai și Vama Veche. În cursul lunii aprilie, vom avea o întâlnire cu aceștia. Îi vom ruga să ne susțină în acest demers, să amplaseze în loc vizibil un sticker cu elementele acestui proiect și să accepte provocarea noastră de a participa la un concurs de amenajări decorative din deșeuri”, a mai spus șeful administrației locale din Limanu, Daniel Georgescu.În cadrul proiectului, în perioada de pregătire a sezonului estival, în destinațiile turistice precum 2 Mai și Vama Veche se vor amplasa coșuri de gunoi și se vor igieniza, în permanență, zonele încărcate cu deșeuri.„Costurile acestor acțiuni vor fi suportate integral de Primăria Limanu, din veniturile realizate din colectarea taxei verzi, introdusă din acest an, diferențiată însă între localnici și agenții economici. Banii obținuți vor fi utilizați exclusiv pentru acțiuni de ecologizare.De asemenea, pentru că vine sezonul estival, iar satele 2 Mai și Vama Veche sunt destinații ce atrag mii de turiști, în ședințele Consiliului Local am adoptat un nou regulament de funcționare a agentilor economici pe teritoriul comunei. O condiție esențială pentru a putea funcționa este ca aceștia să demonstreze autorităților locale că au încheiat un contract cu o firmă de salubrizare”, sustine primarul Daniel Georgescu.