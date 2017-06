Primăria Cumpăna sărbătoreşte "Ziua Internaţională a Familiei"

Primăria Cumpăna sărbătorește "Ziua Internațională a Familiei"

Reprezentanții administrației publice locale din Cumpăna organizează la data de 15 mai, de la ora 16.00, la Casa de Cultură din localitate, o acțiune pentru a sărbători „Ziua Internațională a Familiei”.Conform tradiției, la această dată, vor fi celebrate familiile căsătorite în comuna Cumpăna, care în acest an aniversează „Nunta de aur”, respectiv, 50 de ani de căsătorie.De asemenea, vor fi invitate și viitoarele cupluri, care în acest an își vor uni destinele prin încheierea căsătoriei, dar și cele mai reprezentative familii ale comunei Cumpăna.Pe de altă parte, drept cadou, familiile sărbătorite vor putea urmări piesa de teatru „Desculț în parc”, scrisă de Neil Simon, în regia lui Liviu Manolache, alături de actorii Florina Stănculeț, Nina Udrescu, Tani Ștefu, Liviu Manolache, Gelu Ciobanu. Scenografia este realizată de Eugenia Jianu. În plus, cei sărbătoriți vor primi diplome, flori și daruri simbolice.