Primăria Cumpăna pledează pentru drepturile etnicilor romi

Coafor de primari

Județul Constanța este județul cel mai dezvoltat din România.Mandru ca sunt constantean ! Judetul este compus din 2 municipii(Constanta si gata),3 orase(Navodari si gata) si din urmatoarele 5 comune foarte dezvoltate(1-com. Cumpana,2-com.Cumpana si 3-com.Cumpana).Cei mai buni primari din judet sunt urmatorii patru:1-Mariana Gaju,2-Gaju Mariana si 3-Mariana Gaju-Gaju.In restul judetului,desert cat vezi cu ochii.In desertul dobrogean intalnim trandafiri,dromaderi,caravane,scorpioni si sopârle dobrogeane.Soparla are trei bucle,in rest,inele si margele.Prin anul 1986,toti locuitorii unui sat african au fost gasiti morti intr-o dimineata.Nimeni nu stia ce s-a intamplat cu ei.Un mister african.In sudul desertului dobrogean exista localitati uitate de lume si de presa constanteana. Ati avut curiozitatea sa mergeti pe la ei ? Oamenii astia nu cer nimic dar traiesc ca in Evul Mediu.Nimeni nu se intereseaza de ei.Vai mama lor.O sa-i gasiti intr-o dimineata morti de foame,cu burtile-n sus ca pestii.Nimeni nu va afla vreodata ce s-a intamplat cu ei.Un mister dobrogean cu origine africana.Negru Voda(de exemplu) este trecut pe harta Romaniei.Eu propun sa mai treceti pe la ei.Poate orasul s-a inscris la bulgari.Sau toti locuitorii au plecat in Spania.Daca o mai "coafati" mult pe doamna Mariana Gaju,nu veti afla niciodata ce s-a intamplat cu ei. Aveti mila si de problermele satelor dobrogene.Merita putina atentie si ele.Mariana Gaju isi face publicitate.Tinta ei este o functie in CJC sau PSD Bucuresti.Daca publicitatea este platita din banii primariei e de rau.Daca publicitatea este platita din banii ei,este si mai rau.Ma intreb de unde are bani ca zilele trecute cerea majorare de salariu.