Primăria Costineşti distribuie ajutoarele UE direct la domiciliul beneficiarilor

Primăria Costinești distribuie ajutoarele UE direct la domiciliul beneficiarilor

Primăria Costinești anunță începerea distribuirii pachetelor cu alimente de la Uniunea Europeană. Spre deosebire de alte localități unde oamenii sunt nevoiți să stea în frig, să parcurgă distanțe mari pentru a intra în posesia pachetelor destul de voluminoase și grele, primarul Traian Cristea anunță că în Costinești beneficiarii ajutoarelor vor primi toate alimentele la domiciliu. „Vom începe distribuirea ajutoarelor de la Uniunea Europeană. Toate pachetele vor fi duse oamenilor acasă pentru a nu-i pune pe drumuri, mai ales că vremea nu este tocmai plăcută. Unii sunt oameni bătrâni, alții au diferite probleme de sănătate, așa că am luat această decizie de a distribui la domiciliul beneficiarilor ajutoarele de la Uniunea Europeană”, a declarat primarul Traian Cristea.În Costinești sunt înregistrați aproximativ 200 de beneficiari ai acestui program social.Fiecare beneficiar va primi două cutii de carton cu conținut identic, inscripționate cu siglele Guvernului României și ale Uniunii Europene. Fiecare cutie va conține trei pungi făină albă de grâu, trei pungi mălai, o pungă paste făinoase, două sticle de ulei, două pungi zahăr, patru conserve din carne de porc, trei conserve din carne de vită în suc propriu și cinci conserve de pate de ficat.Au dreptul la ajutoarele de la Uniunea Europeană familiile și persoanele singure, cărora le este stabilit dreptul la un venit minim garantat, familiile beneficiare de alocație pentru susținerea familiei, șo-merii care primesc o indemnizație lunară de până la 400 de lei, precum și cei care nu mai primesc această indemnizație, pensionarii sistemului public de pensii cu o pensie de sub 400 de lei pe lună, pensionarii beneficiari ai indemnizației sociale, al căror venit se află sub 400 de lei pe lună, persoanele cu handicap grav și accentuat, neinstituționalizate, adulții și copiii și persoanele beneficiare ale prevederilor Legii nr. 49/1991, privind acordarea de indemnizații și sporuri invalizilor, veteranilor și văduvelor de război. Persoanele care fac parte din mai multe categorii nu vor primi decât un singur pachet.