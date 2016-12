Primăria Costineşti a pregătit surprize copiilor, în prima zi de şcoală

Primăria Costinești a pregătit surprize copiilor, în prima zi de școală

Vești bune pentru copiii din comuna Costinești. Consiliul Local a pregătit pentru fiecare preșcolar și școlar din comună seturi complete de rechizite pentru începerea noului an școlar. Astfel, potrivit primarului Traian Cristea, în prima zi de școală, fiecare copil va găsi pe băncuță un ghiozdan plin cu rechizite, de la stilouri și creioane colorate, până la caiete și alte lucruri necesare pentru activitatea școlară. „Toții elevii și preșcolarii vor avea o mare surpriză când în prima zi de școală vor primi din partea Consiliului Local seturi complete de rechizite. Am vrea, prin intermediul presei, să îi informăm pe toți părinții să nu cheltuiască niciun ban cumpărându-le copiilor rechizite sau ghiozdane deoarece le vor primi gratuit în prima zi de școală. Fiecare copil va găsi în bancă, în prima zi de școală, un ghiozdan plin cu toate cele necesare, caiete, sti-louri, creioane, carioci, acuarele, tot ce are nevoie un copil, de la grădiniță până la clasa a VIII-a. Vor fi rechizite de calitate și de aceea părinții nu trebuie să mai aibă grija cumpărării lor la începutul școlii”, ne-a declarat primarul Traian Cristea.