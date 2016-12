Primăria Constanţa va da 100.000 de lei pentru văruirea copacilor

1

Ce risipa de bani din bugetul primariei!!

Ce fel de edili sunt astia? Unde au mai vazut ei pe unde s-au plimbat, ca se mai varuiesc trunchiurile copacilor? Cat de urat vor arata! Si de ce sa dea bani in plus? Daca tot s-a decis sa varuiasca, de ce nu foloseste pentru acest lucru efectivul de „ajutati social„ apti de munca? Adica noi, cei care muncim si contribuim din greu la bugetul local, sa mai suportam si hotiile astea? Datorita incompetentei si hotiei de la primarie, Constanta este orasul cu cele mai mari taxe locale si cel mai mare pret al gigacaloriei. Primarul „aventurier„ plateste la greu pe vagabonti, boschetari si puturosi din darile noastre, in loc sa-i puna la munca. De ce nu le pune cate o bidinea si o caldare in mana si sa le dea norma pe zi de varuit, in schimbul ajutorului primit?