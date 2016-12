Primăria Constanţa va construi o parcare subterană în parcul de la Sala Sporturilor

2

Tovarasi,dati patriei cat mai multe parcari subterane !

Tovarasi,patria noastra are nevoie de cat mai multe parcari subterane.Revolutia parcarilor a inceput la Constanta.Un grup de oameni ai muncii din Primaria Constanta si-a luat angajamentul sa ridice/sa coboare o parcare subterana cu 400-700 de locuri,in buricul orasului nostru.Chiar mai mult,tov. Fagadau si-a luat angajamentul ca planul la parcari subterane va fi depasit cu 170%,chiar 300 %.Metoda de zidarie Orlov va da rezultate,o sa vedeti.Intr-un oras in care numarul de locuitori a scazut de la peste 300.000 la 278.000,unde majoritatea spatiilor comerciale sunt "de inchiriat",unde teatrele sunt pe chituci,numarul de automobile si nevoia de parcari a crescut cu 300%.Asa se defineste Paradoxul/Ciudatenia Fagadau derivat din Fenomenul Mazare.Tov. Fagadau a mai promis ca araturile de primavara vor incepe cu o luna mai devreme.Fenomenul araturilor in orasul nostru se afla in dezbatere publica.Pana la alegeri,va fi arata toata Constanta,de la un capat la altul,o sa vedeti.Glorie Tie,iubite Fagadau ! S-a schimbat nebunul,planul la centrale electrotermice nu a fost indeplinit din cauza tov. Mazare si Basescu care au avut grave abateri disciplinare.Nici planul la bazare orientale nu a fost indeplinit.Nu-i nimic,vom depasi planul la parcari subterane.Parcarile subterane sunt justificate in orasele supraaglomerate,in centre economice cu multe banci,birouri,in niciun caz intr-un loc cu doua cafenele si un teatru.Nu se discuta de un studiu de fezabilitate,de un studiu tehnico-economic,de nimic.Fagadau are nevoie de glorie eterna.Orasul se dezvolta aiurea,dupa cheremul nebunilor.Astia fac chefuri grele si cand se trezesc din mahmureala,in loc sa consume varza murata discuta despre parcari subterane.Opriti-l oameni buni,opriti-i pe cheflii ! Opriti-i cat mai avem timp.