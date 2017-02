Primăria Constanţa şi mizeria din oraş. Cine ar trebui să-i amendeze pe constănţenii certaţi cu bunul simţ?

Primăria Constanța și mizeria din oraș. Cine ar trebui să-i amendeze pe constănțenii certați cu bunul simț?

Avem semafoare cu inimioare, dar căcatul de pe trotuare când și cine îl strânge? Avem poliție locală care vânează șoferi zi și noapte, dar când o să-i vâneze și pe ăia care ies cu câinii la plimbare și îi lasă să se cace în mijlocul trotuarului, în spațiul cu nisip din locurile de joacă pentru copii, în parcuri și în piațete, fără să strângă după ei? Cine trebuie să îi amendeze pe gherțoii din trafic care la semafor își curăță mizeria din mașină, aruncându-și resturile pe geamul mașinii? Cine să le amendeze pe duduile care scuipă semințe pe jos în parcurile pentru copii, în timp ce își veghează odraslele să nu cadă în cap de pe tobogan? Din păcate, Constanța a devenit atât de tolerantă cu mizeria încât rahatul de pe jos nu mai întoarce nimănui stomacul pe dos. Faci haz de necaz, fentezi să nu calci în el și faci glume pe seama nefericitului care, din neatenție, o să care în casă „bucuria”.Este clar că în Constanța se întrepătrund aproape ermetic nesimțirea unei mare părți a cetățenilor cu nepăsarea autorităților locale. Atât de mult se armonizează cele două părți, încât aproape se încurajează reciproc. Nici una nici alta nu dă doi bani pe educație, pe spiritul civic, pe curățenie. Și, din păcate, din puterea exemplului, așa vor fi educate și generațiile viitoare. Copiii văd că mami și tati scuipă semințe și cingo pe stradă, că Grivei trebuie să își facă nevoile pe trotuarul din fața scării, că tati aruncă scrumierea de țigări pe geamul mașinii, că vecina de la doi își golește găleata cu gunoi în grădina dintre blocuri și nu la tomberon, că după picnicul din parc sau de la „pădure” familia a lăsat în urmă un munte de mizerie. Pentru copii această stare va deveni normalitate.Asistăm, din păcate, cu sprijinul autorității locale, la un proces de împuțire a orașului. Căci, pur și simplu, Constanța pute. Degeaba ne ascundem după deget și ne mințim că trăim într-un oraș turistic, oraș european. Oameni buni, cum se încălzește un pic afară începe să pută tot orașul. Primăria are grijă să curețe zonele cu pretenție turistică - Mamaia, Piața Ovidiu, zona Cazinoului, în timp ce restul urbei se sufocă sub mizerie. Și nu musai din cauză că nu se mătură străzile și tro-tuarele orașului. Ci din cauză că nesimțirea multora dintre locuitorii Constanței a ajuns atât de mare încât, exact ca animalele, în urma lor rămân dâre de mizerie. În fața poliției locale scuipă pe stradă, își aruncă ambalajul de la mâncare și nici măcar nu li se atrage atenția. Agentul e preocupat să fotografieze mașina parcată cu jumătate de roată peste linia de demarcație. Nu îl interesează mizeria. Nu iese profit, nu se fac bani din asta, este nevoie de muncă de lămurire.În realitate, mizeria ar trebui să coste enorm de mult în Constanța. Amenzi drastice, uriașe, o adevărată moblizare a autorităților, chiar cu riscul nemulțumirii unei mari categorii a cetățenilor. Amenzile pentru astfel de fapte ar trebui să fie printre cele mai mari. Căci altfel, ar putea domnul primar Făgădău să facă și zece campanii pe an „Curățăm Constanța noastră!” și tot degeaba. Mături trotuarul din fața casei dimineața, pentru ca la prânz și seara să fie plin de căcat, chiștoace și noroaie.Populația trebuie educată și forțată să respecte legea. Cu vorba bună este clar că nu mai merge. Așa s-a întâmplat și în alte țări mult mai civilizate ca a noastră. Știți ce amenzi sunt în Germania dacă arunci și un băț de acadea pe jos? Dar cine să facă asta la noi?Într-un final, cred că tuturor ne va plăcea să ne plimbăm pe trotuare curate, iar copiii noștri să se joace, în parcuri, în iarbă și nu în mizerie de animale, coji de semințe și ambalaje de la Danone sau 7Days.