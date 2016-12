Primăria Constanţa, selecţie de oferte pentru două evenimente

1

Ma sacrific eu....

De "Ziua Constantei" ,de "Ziua Copilului" , in acest an maret de impliniri si de recunostinta fata de partidul iubit,in anul alegerilor locale si parlamentare,fara voia mea(din patriotism, din obligatie) si nesilit de nimeni,ma ofer sa-l pup eu pe Fagadau.Am inteles ca Fagadau trebuie sa se dea in spectacol ,pe scena,la Mamaia,pe strada,peste tot.El are nevoie de pupaciosi si aplaudaci. Ei bine....ma ofer eu sa-l pup pe carmaciul Constantei.Semneaza:Pupici