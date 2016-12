Primăria Constanţa se spală pe mâini de pericolul de pe strada Traian

Primăria Constanța se spală pe mâini de pericolul de pe strada Traian

Surparea străzii Traian, în zona în care se ridică un centru comercial, urmare a eliberării, de către Primăria Constanța, a unei autorizații de construcție în 2007, rămâne încă un subiect important pe agenda publică a municipiului. Problema a luat însă și mai multă amploare după ce două blocuri de pe strada Traian, situate, de asemenea, în proximitatea construcției mall-ului, au început să se crape, fiind vorba aici atât despre zidurile exterioare, dar și despre pereții din apartamentele oamenilor. Astfel, după mai multe semnale de alarmă trase de Inspectoratul Teritorial de Stat în Construcții și după ce viceprimarul Decebal Făgădău explica, la mijlocul lunii iulie, că Primăria Constanța nu va demara nicio acțiune până când nu va primi o opinie din partea experților - constând într-o expertiză comandată de cei trei investitori ai mall-ului, din care să reiasă stabilitatea căilor de acces din zonă și dacă există un unghi de înclinare a clădirilor din zonă - reprezentanții Primăriei s-au cam… spălat pe mâini de problemă. Mai exact, în cadrul ședinței Consiliului Local Municipal Constanța de ieri, pentru proiectarea și realizarea lucrărilor de refacere a terasamentului străzii a fost alocată suma de 120 de mii de lei, cu mențiunea că în afară de repararea străzii, respectiv astuparea gropii, Primăria nu mai ridică un deget. Craterul va fi, așadar, astupat de ochii lumii, dar, bineînțeles că acest lucru nu va rezolva în niciun fel problema. Circulația va rămâne, în continuare, închisă pe strada Traian. „Noi vom astupa groapa respectivă și aia e”, a declarat, nonșalant, primarul Radu Mazăre. Și asta pentru că municipalitatea consideră că lucrarea de consolidare a malului nu este sub nicio formă de competența sa. Viceprimarul Făgădău a făcut o serie de critici la adresa conducerii Inspectoratului de Stat în Construcții, reproșându-i șefului instituției, Gigi Chiru, că a creat isterie în rândul oamenilor. Totodată, viceprimarul a explicat, citând din regulamentul de organizare și funcționare a Inspectoratului de Stat în Construcții, că în spatele declarațiilor lui Gigi Chiru, care ar fi indus panica locuitorilor de pe Traian, ar fi trebuit să stea, de fapt, atribuțiile ISC: „Pentru punerea în siguranță a vieții oamenilor Inspectoratul dispune proprietarilor, administratorilor sau utilizatorilor, după caz, efectuarea de expertize tehnice la construcții, indiferent de forma de proprietate și destinația acestora”. În plus, edilul a precizat și că instituția condusă de Gigi Chiru ar fi trebuit să facă, înainte de toate, o inspecție, apoi să recomande proprietarilor o expertiză și ulterior să-l informeze pe prefect în ceea ce privește o posibilă evacuare. Glasul politicii Interesant de remarcat a fost, însă, că viceprimarul Constanței a ținut să menționeze, vădit nemulțumit de schimburile de replici dintre Primărie și ITSC, că această din urmă instituție „doi ani de zile n-a făcut nimic” și că trebuia să se sesizeze încă de atunci când a semnalat prima dată că lucrările de consolidare a malului străzii Traian nu se derulează cum trebuie. Ceea ce a omis însă Decebal Făgădău este că, în urmă cu doi ani, ISC-ul era condus de Ion Florentin, om susținut de PSD Constanța pentru ocuparea acelei funcții în urma protocolului semnat între PSD și PDL. Întrebat de ce nu menționează și acest aspect, vicele a explicat că el nu a comentat situația surpării străzii Traian pornind de la considerente politice. Cu toate acestea, chiar el spusese în ședința de ieri că Gigi Chiru „interpretează politic și manipulează”. Gigi Chiru este director al ITSC din 25 octombrie 2009. Făgădău a afirmat și că îi solicită public șefului ITSC să prezinte un raport de inspecție, respectiv expertiza care „a stat la baza acestei ațâțări a populației”. Sub spectrul penal De cealaltă parte, șeful Inspectoratului Teritorial de Stat în Construcții a declarat, invocând Legea 10/1996: „Urmărirea comportării în exploatare cade în sarcina proprietarului, iar proprietarul străzii Traian, din câte știu eu, este Primăria Constanța”. Gigi Chiru a adăugat că ITSC-ul a dispus Primăriei Constanța efectuarea unei expertize, dar că aceasta, cu excepția sumei de bani alocate ieri prin rectificare bugetară, „nu a întreprins nimic”. Cât despre faptul că viceprimarul l-a numit incompetent, Chiru a explicat că, în opinia sa, „Primăria, ori de câte ori se confruntă cu o problemă delicată, are o reacție isterică”. „Reprezentanții Primăriei reacționează impulsiv și jignesc pentru a-și masca nepriceperea”, a mai remarcat șeful ITSC. Gigi Chiru a anunțat că, dacă muni-cipalitatea nu va efectua expertiza solicitată de ITSC, va depune o plângere penală împotriva Primăriei pentru abuz în serviciu, pe speța străzii Traian.