Primăria Constanţa "sare" peste Ziua Copilului. A fost anulată procedura de atribuire a contractului

Fagadau=Fatalau

Avem cea mai proasta administratie locala din ultimii 20 de ani , nici cei dinainte nu au fost mai gospodari, dar nu au mutilat orasul Constanta si nu au divizat cetatenii in tabere adverse , pensionari vs. restul orasului. Nenorocitul de Mazare si cei care ii succed , au condus orasul dupa dictonul "dezbina si praduieste", ajungandu-se la o inconstienta manageriala si o vandalizare permanenta a orasului. Daca pentru Fatalau, copii nu reprezinta voturi, deci nu au nici o importanta, de ce ne mai miram ca se depopuleaza Romania si viitorul este sub semnul intrebarii. Sa-ti fie rusine slugoi pesedist, incompetent, lipsit de transparenta si foarte prost la capitolul comunicare. (Municipiul Constanta , are anul acesta unul dintre cele mai mare buget din istoria sa)