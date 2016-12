Primăria Constanţa organizează Revelion în Piaţa Ovidiu. Cine va urca pe scenă

3

Sunt si alte probleme de rezolvat

Am avut "placerea" de a merge pe Ferdinand si pe Tomis serile trecute. Se inlocuiesc stalpii de beton cu unii de metal. Sunt mai frumosi cei din urma, dar... Sunt transee si este plin de noroi peste tot. Acolo unde erau pavele, am certitudinea ca nu se va mai putea repara si sa arate ca inainte, fiind zone unde terenul s-a lasat. Acolo unde s-a turnat asfalt deja, chipurile fiind terminata lucrarea, S-A TURNAT STRAT DE 2 CM DIRECT PESTE PAMANT! Este bataie de joc! Va tine de joi pan-apoi! In alte tari, i-ar bate cu biciul in public pe idiotii care lucreaza asa si pe cei care-i coordoneaza! Tot decorul lasa impresia unui oras parasit. Lipsa luminitelor de sarbatori intareste aceasta senzatie! Iar noi, constantenii, nu stiu ce vina avem sa suportam astfel de administratie. Nu ai chef de facut treaba, du-te dracului invartindu-te si lasa pe unul care are chef!