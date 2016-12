Primăria Constanţa întârzie să găsească soluţii pentru Centura municipiului

Primăria Constanța întârzie să găsească soluții pentru Centura municipiului

Prefectul Claudiu Palaz a declarat vineri, la sfârșitul ședinței Comisiei de fond funciar, că proiectul pentru șoseaua de centură a Constanței este blocat pe terenul administrativ al municipiului Constanța „din cauza unor puneri în posesie care de la început nu au fost gândite bine din punct de vedere tehnic”. Claudiu Palaz a mai susținut că, săptămâna viitoare, va face o ședință specială pe acest subiect, pentru a dezbate împreună cu specialiștii din domeniu care este cea mai bună soluție și pentru a ști exact cum trebuie să se procedeze. Prefectul a mai arătat că, de aproximativ șase luni de zile, de când este blocată Centura Constan-ței, Primăria Constanța nu a reușit să găsească o soluție în acest caz. „Parcelarea nu a fost măsurată bine de la început, iar persoana care are teren acolo ar trebui mutată. Rămâne să vedem ce vor spune și cei de la OCPI și cei de la Comisia Tehnică de la Primăria Constanța”, a adăugat el. „Va trebui, totuși, să găsim o soluție, pentru că este păcat să blochezi această investiție care este foarte importantă pentru municipiu și pentru județ”, a încheiat Palaz. „Primul dosar penal pentru inspectorul Catană“ La ședința Comisiei de fond funciar, a participat și primarul municipiului Medgidia, Marian Iordache, care a adus în dezbatere câteva probleme cu care se confruntă. Edilul a precizat că există o situație delicată în cazul unui teren din localitate care aparține de Romsilva. „Florin Dumitrescu a făcut o expertiză extrajudiciară la comanda unui fost proprietar sau moștenitor și a stabilit că Pepiniera pe care Romsilva o are la Valea Dacilor este pășune. Dar acolo este pădure”, a explicat Marian Iordache. „Florea Dumitru, fostul proprietar sau moștenitor, din Valu lui Traian, a dat în judecată Comisia de Fond Funciar de la Medgidia pentru a-l pune în posesie cu acea pășune, care de fapt este pădure”, a completat el. Claudiu Palaz i-a solicitat primarului să transmită Prefecturii un memoriu, care va fi înaintat apoi noului comandant al Poliției Constanța, comisar-șef Dumitru Catană. „Dacă lucrurile stau așa cum ne-a spus primarul Marian Iordache, îi voi face plângere penală celui care a făcut un astfel de fals. Se pare că este o expertiză extrajudiciară, deci nu are nicio legătură cu dosarul aflat pe rolul instanței de judecată. Probabil că această expertiză a fost făcută pentru a-l avantaja în atribuirea în proprietate. Dacă este așa, va fi primul dosar pe care îl va lucra noul inspector-șef”, a completat el. Comisia de fond funciar a mai rezolvat, vineri, și dosarele pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra unor terenuri din Albești, 23 August, Băneasa, Chirnogeni, Cobadin, Crucea, Cumpăna, Constanța, Comana, Costinești, Deleni, Horia, Ion Corvin, Istria, Limanu, Lumina, Lipnița, Mihai Viteazu, Mircea Vodă, Năvodari, Negru Vodă, Nicolae Bălcescu, Ovidiu, Ostrov, Pecineaga, Peștera, Rasova, Saligny, Seimeni, Topraisar, Valu lui Traian și Vulturu.