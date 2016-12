Primăria Constanţa începe distribuirea alimentelor de la UE

Primăria Constanța începe distribuirea alimentelor de la UE

Primaria municipiului Constanta anunta ca distribuirea cutiilor cu ajutoare alimentare in cadrul Programul Operational Ajutorarea Persoanelor Defavorizate (POAD) se va desfasura conform urmatorului grafic:11 - 22 iulie - pensionarii din sistemul public de pensii si cei care beneficiaza de indemnizatie sociala pentru pensionari: • persoanele al caror nume de familie incepe cu litera A - L vor ridica cutiile de la Clubul pentru pensionari situat pe str. Duiliu Zamfirescu nr. 4; • persoanele al caror nume de familie incepe cu litera M - Z vor ridica cutiile de la Clubul pentru pensionari situat pe str. Cismelei nr. 16.25 iulie - 05 august - persoanele cu handicap grav si accentuat vor ridica cutiile de la Clubul pentru persoane cu handicap situat in Piata Agroalimentara Tomis III.Distribuirea cutiilor cu ajutoare alimentare se va realiza de luni pana vineri, intre orele 600 - 1200. Fiecare cutie contine urmatoarele alimente si cantitati:Faina alba de grau – o punga de 1 kg; Malai – 2 pungi de 1 kg; Paste fainoase – o punga de 400 g; Ulei – 2 sticle de 1 litru; Zahar – o punga de 1 kg; Conserva carne de vita – o cutie metalica de 300 g; Conserva pateu de ficat de porc – o cutie metalica de 200 g; Conserva de pasta de tomate – o cutie metalica de 400 g; Orez – o punga de 1 kg; Fasole boabe – o punga de 500 g.Ajutoarele alimentare se ridica personal de catre beneficiar pe baza actului de identitate valabil. Celelalte categorii de beneficiari vor fi anuntate in timp util cu privire la perioada de distribuire. Pentru lamuriri suplimentare punem la dispozitia persoanelor interesate, zilnic, in intervalul orar 800 – 1600, numarul de telefon 0341/448.530.