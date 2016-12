Primăria Constanţa, împrumut de 37 de milioane de euro pe final de mandat

Primăria Constanța, împrumut de 37 de milioane de euro pe final de mandat

Reprezentanții administrației locale Constanța se vor întâlni, astăzi, în ședință extraordinară, pentru a vota un singur proiect ce vizează probarea garantării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 37,6 milioane de euro prin avalizarea de bilete la ordin. Pe scurt, se pare că primăria condusă de Radu Mazăre ar dori să facă un împrumut sau o linie de credit în valoare de 37 de milioane pentru finanțarea viitoarelor proiecte europene.Deși ședința a fost anunțată de câteva zile bune, consilierii locali care vor vota mâine această inițiativă nu știu exact care sunt intențiile edilului cu privire la acest proiect. Aceștia au declarat în unanimitate că nu au primit CD-urile cu expunerea de motive a proiectului de hotărâre ce urmează a fi supus la vot astăzi. Cei mai mulți spun că se vor decide mâine, la fața locului, dacă vor lăsa acest proiect să treacă, sau nu.„Dacă este vorba despre un împrumut, nu votez“Consilierul liberal Ovidiu Cupșa spune că, din ce știe el, este vorba despre o linie de credit ce se dorește a fi contractată pentru cofinanțarea proiectelor europene. Cupșa a specificat că, în această situație, va vota pentru trecerea proiectului, dar a menționat că „dacă este un împrumut nu va fi de acord” ca Primăria să facă acest demers.„Din ce știu eu este vorba despre o linie de credit care va ajuta la cofinanțarea tuturor proiectelor europene. Nu am primit încă CD-ul, deci nu vă pot spune cu exactitate. Din punctul meu de vedere, dacă lucrurile stau așa, nu este vorba de o datorie pentru municipiul Constanța. Dacă este vorba despre un împrumut nu am să votez, însă sunt pentru o linie de credit. Aceasta este o variantă bună de a finanța proiecte pe fonduri U.E. în momentul în care nu există lichidități. Dacă ne va ajuta să accesăm fonduri europene, sunt de acord”, a specificat liberalul.„Trebuie să vedem despre ce proiecte este vorba“Consilierul PDL Nicolae Sandru declară că nici el nu a primit informații suplimentare cu privire la ordinea de zi a ședinței de astăzi. Acesta a menționat că se va decide la fața locului dacă va da vot favorabil sau nu acestei inițiative, în funcție de informațiile suplimentare oferite în cadrul ședinței.„Nu am primit documentația în acest sens. Am fost anunțat că va avea loc ședința și atât. Cred că ne vor da CD-urile și mapele mâine dimineață, în jurul orei 10.00. Dacă este vorba de o linie de credit trebuie să vedem ce proiecte avem în desfășurare sau ce proiecte se doresc a fi realizate. Trebuie să vedem dacă avem un cuantum al finanțării ce trebuie acordată din partea noastră. Vom vedea, dacă este pentru proiectele europene, sunt de acord, însă trebuie să studiez documentația”, a explicat consilierul pedelist.„Dacă banii se cheltuiesc doar pentru proiecte U.E., votez“O atitudine similară a avut și consilierul Dănuț Moisoiu. Acesta a menționat că, deși nu a primit documentația, au mai existat discuții în cadrul Consiliului Local Municipal pe această temă.„S-a discutat acest aspect în consiliu. Dacă această sumă reprezintă o linie de credit pentru fondurile europene, sunt de acord. Gândiți-vă că partea noastră reprezintă doar 20%. Adică dacă ai partea de cofinanțare de 20% și are o valoare de 37.000.000 milioane de europene, iar restul de până la 100% vor veni de la Uniunea Europeană, înseamnă că vor veni sume foarte importante la Constanța. Dacă este vorba de această inițiativă, iar banii nu vor fi cheltuiți în alte scopuri, voi vota proiectul”, a explicat Moisoiu.