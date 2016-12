Primăria Constanţa dă startul la campania curăţeniei de toamnă. Unde încep primele lucrări

9

Culmea secretului de serviciu

Pe adresa mea de mail am primit o "invitatie obligatorie" la curatenia orasului.In invitatie ma obliga sa "asigur în permanență curățenia drumurilor și trotuarelor din jurul imobilelor",sa vopsesc bordurile,sa matur trotuarul pana la granita cu vecinul. Eu am dat adresa mea de mail la SPIT Constanta.A fost o treaba pur personala,ceva care priveste numai relatia mea cu SPIT Constanta.Adresa de mail a ajuns in biroul de propaganda politica al PSD-ului.Ai grija mai SPIT-ule ca daca am sa gasesc "scame" in calculator,iti promit ca te execut silit pentru divulgarea datelor personale.Iti promit ! Sa nu uit SPIT-ule:aveti intentia sa vindeti si adresele de mail ? Se castiga bani frumosi.