Primăria Constanţa, cu sabia deasupra capului

Primăria Constanța, cu sabia deasupra capului

Primăria Constanța ar putea fi executată silit în procesul pe care îl are cu firma FinCoGeRo, pentru suma de 13 milioane de euro (aproximativ 62 de milioane de lei).În data de 17 noiembrie a.c., instanța abilitată a respins constestația formulată de avocații Primăriei Constanța. Ulterior, firma FinCoGeRo a transmis și o somație de executare silită și deține posibilitatea de a face și o executare imobiliară prin preluarea unui teren aflat în proprietatea administrației locale în poligonul 14.Potrivit reprezentanților firmei care se ocupă de soluționarea celor 20 de dosare pe care Primăria Constanța le are cu firma FinCoGeRo, singurele căi de atac pe care le are Primăria sunt să intenteze recurs împotriva hotărârii din 17 noiembrie și să solicite suspendarea executării silite.