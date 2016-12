Primăria Constanţa caută viceprimar după excluderea lui Gabriel Stan

Primăria Constanța caută viceprimar după excluderea lui Gabriel Stan

Aleșii locali ai municipiului Constanța vor vacanta un loc de consilier local după ce fostul social-democrat Gabriel Stan și-a dat demisia, el fiind exclus și din PSD. Mai mult, aleșii vor trebui să desemneze și un alt viceprimar, deoarece Stan avea această funcție.„Gabi Stan și-a dat demisia pe 4 decembrie din cadrul Consiliului Local Municipal Constanța. În prima ședință, care va avea loc pe 29 ianuarie, pe ordinea de zi se va afla și proiectul de hotărâre prin care se declară vacant un post de consilier local, dar și unul de numire a altui consilier. Ulterior, se vor face și propuneri pentru desemnarea celui de-al doilea viceprimar al municipiului Constanța”, a declarat primarul interimar Decebal Făgădău.El a adăugat că nu are preferințe în privința noului viceprimar, acesta putând fi de la orice partid politic care are consilieri în cadrul Consiliului Local Municipal Constanța.Reamintim că fostul viceprimar Gabriel Stan a fost exclus din PSD Constanța, luna trecută, după ce procurorii DNA l-au trimis în judecată pentru abuz în serviciu în dosarul Polaris. Alături de el, inculpați mai sunt fostul primar al Constanței Radu Mazăre, deputatul PSD Eduard Martin și mai mulți funcționari din cadrul Primăriei Constanța, precum și omul de afaceri Sorin Strutinsky, acesta din urmă sub control judiciar, pentru trei infracțiuni de complicitate la luare de mită.