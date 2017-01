Primăria Constanţa bate recordul judeţean la capitolul plângerilor în instanţă privind accesul la informaţiile publice

Primăria Constanța bate recordul județean la capitolul plângerilor în instanță privind accesul la informațiile publice

Accesul liber și neîngrădit al persoanei la orice informații de interes public, unul dintre princi-piile fundamentale ale relațiilor dintre persoane și autoritățile publice, este reglementat prin Legea 544/2001 în conformitate cu prevederile Constituției României și cu documentele internaționale ratificate de Parlamentul României. Potrivit Legii 544/2001, orice persoană are dreptul să solicite și să obțină de la autoritățile și instituțiile publice informațiile de interes public, acestea din urmă fiind obligate să asigure persoanelor, la cererea acestora, informațiile solicitate în scris sau verbal. În cazul în care autoritatea vizată nu oferă informațiile cerute, poate fi acționată în instanță. În plus, instituțiile și autoritățile trebuie să elaboreze un raport anual de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001. Constanța, în topul celor mai solicitate administrații locale La nivel județean, potrivit informațiilor postate pe site-ul instituției, Primăria Constanța a înregistrat un număr de 55 de solicitări venite în baza Legii 544/2001, cele mai multe dintre ele vizând actele normative și reglementările (24), precum și modalitățile de utilizare a banilor publici, cum ar fi situația unor contracte, investițiile sau cheltuielile locale (14). După tipul solicitantului, cele mai multe cereri au fost adresate de către persoane juridice (36), în timp ce numărul persoanelor fizice solicitante a fost de 19. De asemenea, trebuie menționat faptul că Primăria Constanța are cel mai mare număr de recla-mații administrative și plângeri în instanță în baza Legii nr. 544/2001 pe anul 2009. Este vorba despre două reclamații administrative care sunt în curs de soluționare, în timp ce în instanță, în 2009, o plângere a fost rezolvată în favoarea reclamantului, două în favoarea instituției, iar patru se află pe rol. Și Consiliul Județean Constanța a primit trei reclamații administrative anul trecut, având inclusiv o plângere pe rol. Numărul total al solicitărilor înregistrate de constăn-țeni la CJC a fost de 23, cinci dintre acestea fiind adresate de către persoane fizice și 18 de către persoane juridice. Există însă și instituții care nu au primit nicio reclamație și nici nu au ajuns în instanță. Așa este cazul Primăriei Agigea, care a avut anul trecut 54 de solicitări, majoritatea (30) vizând acte normative și diferite reglementări, celelalte concentrându-se pe informații din registrul agricol. Spre deosebire de CJC și Primăria Constanța unde cele mai multe solicitări au fost întocmite de persoane juridice, la Agigea, ponderea cea mai mare au avut-o adresele persoanelor fizice (52). La Băneasa, s-au înregistrat doar trei solicitări din partea unor persoane fizice care doreau să afle informații despre utilizarea banilor publici (contracte, investiții, chel-tuieli, etc.) și activitatea liderilor instituției. Lipsa de transparență administrativă În schimb, există o serie de primării din județ care nu au reușit să faciliteze accesul publicului la astfel de rapoarte pe site-ul instituțiilor în cauză, așa cum este cazul Primăriei Mangalia sau cel al Primăriei Eforie a cărei „trans-parență” se află, în continuare, în construcție.