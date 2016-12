Primăria Constanţa are arhitect şef nou

1

Cartierele noi

Cand aveti de gand sa asfaltsti cartierele noi ale Constantei (Compozitori, Veterani, Palazu etc)? In era aceasta a tehnologiei, liberei informatii numai exista ca nu se poate, doar ca nu se vrea pt ca exista alte interesuri iar oamenii de rand sufera din cauza catorva lacomi de bani, si nu e vorba ca acesti lacomi nu au bani, vor si mai mult, nu le mai ajunge! Sunteti niste zdrente si jigodii, numai promisiuni in campania electorala si atat, nimic concret. Imi doresc din tot sufletul sa ajungeti toti la DNA si sa platiti cu ani grei de puscarie jigodiilor si incompententilor si sa va ia toti banii sa ramaneti in curu gol