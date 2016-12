Primăria Cernavodă a început distribuirea dozelor de iodură de potasiu

2

pastile de iod

Suntem in 2015.08.12 si aud ,vad si citesc cu uimire acest articol postat in anul 2013 ,pe la sfarsitul anului. Citesc si ma minunez ! Unde sunt pastilele de iod ce imi revin mie ,copiilor mei,familiei mele ,prietenilor mei,vecinilor mei????? Deci,daca in intervalul facebook sta de ani de la asa zisa distribiure si pana in prezent se putea,printr-o presupunere absurda,intampla un accident nuclear noi toti aveam pastila "fantoma " de iod ,la indemana ,sa ne protejeze ! Doamne ,doamne!!! Cati bani se mai fura in interesul cetateanului cernavodean !