Primăria Adamclisi construieşte un nou cămin cultural la Urluia

EURO-RURAL

Primăria Adamclisi construiește un nou cămin cultural la Urluia

Viceprimarul comunei, Beinur Rașit (PSD), a declarat că administrația locală din Adamclisi are, acum, în derulare două proiecte principale: construcția unui cămin cultural în Urluia și extinderea sediului său administrativ. El a precizat că Primăria intenționează să își lărgească spațiul pentru a asigura construirea unui birou agricol și a unuia pentru arhive. Pentru noul an, Beinur Rașit a precizat că Primăria Adamclisi are în plan realizarea unor proiecte ce vizează executarea unor rețele de alimentare cu apă, canalizare, precum și asfaltarea drumului între Urluia și Adamclisi. „Vrem să executăm rețeaua de alimentare cu apă în localitatea Abrud. Anul trecut, am executat forajul lucrării. Pe fondul crizei provocate de secetă, am solicitat Guvernului un sprijin financiar și am început proiectul. Acum trebuie să mai executăm bazinul de apă și rețeaua propriu-zisă de apă. Suma la care se ridică această investiție este de 1.700.000 lei”, a menționat viceprimarul. „Va trebui să stabilim ce fonduri vom accesa. Să vedem dacă vom apela la fondurile guvernamentale sau ne vom limita la bugetul local”, a adăugat Rașit. Viceprimarul a mai menționat un alt obiectiv al autorităților locale ce va fi derulat, în 2009, în parteneriat cu comuna Deleni. „Este vorba de un program comun pentru accesarea fondurilor europene necesare. Noi ne-am propus să asigurăm realizarea canalizării în Urluia și asfaltarea drumului ce leagă Urluia de Adamclisi. Sperăm ca luna viitoare să finalizăm procedura de atribuire a contractelor de execuție a lucrărilor și să demarăm proiectul în vară”, a explicat Beinur Rașit. În sprijinirea educației, conducerea administrației se va strădui să reabiliteze școala din Urluia. Mai precis, Primăria Adamclisi vrea să amenajeze noi grupuri sanitare chiar în clădirea școlii, renunțând la cele din curte, și să asigure centralele necesare încălzirii sălilor de clasă.