Primar constănţean declarat incompatibil de ANI

Primar constănțean declarat incompatibil de ANI

Agenția Națională de Integritate a publicat un raport prin care constată încălcarea legislației privind regimul juridic al incompatibilităților de către primarul comunei Rasova, Neamțu Mihalache. Proaspăt validat în funcție pentru un nou mandat, Neamțu se apără și spune că este nevinovat, menționând că va face recurs în cel mai scurt timp. Totuși, dacă instanța de judecată confirmă starea de incompatibilitate a primarului pesedist, oamenii din localitate vor fi obligați să meargă, din nou, la vot. Până atunci, însă este cale lungă, Neamțu având la dispoziție numeroase căi de atac. Potrivit ANI, în urma evaluărilor demarate în septembrie 2011, s-au constatat următoarele: „Neamțu Mihalache s-a aflat, în perioada 18.06.2008 - 24.04.2012, în stare de incompatibilitate, întrucât a deținut, simultan, atât funcția de Primar al Comunei Rasova, cât și calitățile de administrator în cadrul SC DANUBIU SAT TV SRL, de reprezentantîn cadrul «Întreprinderii Familiale Neda Iuliana Mădălina», precum și pe cele de administrator și Pre-ședinte al Consiliului de administrație în cadrul SC Ovidunărea Cooperativă Agricolă”. ANI continuă prin a explica faptul că la data de 18.06.2008, Neamțu a fost validat primar fără a renunța la funcțiile anterior menționate. Astfel, spune ANI, „au fost identificate elemente în sensul încălcării legislației privind regimul juridic al incompatibilităților, deoarece, potrivit prevederilor art. 87, alin. (1), lit. d) și lit. g) din Legea nr. 161/2003, «funcția de primar (…) este incompatibilă cu: (...) funcția de președinte, vicepreședinte, director general, director, manager, administrator, membru al consiliului de administrație ori cenzor sau orice funcție de conducere ori de execuție la societățile comerciale, inclusiv băncile sau alte instituții de credit, societățile de asigurare și cele financiare, la regiile autonome de interes național sau local, la companiile și societățile naționale, precum și la instituțiile publice».În încheierea comunicatului se precizează faptul că persoana față de care s-a constatat starea de incompatibilitate este decăzută din dreptul de a mai exercita o funcție sau o demnitate publică pe o perioa-dă de trei ani. Totuși, Neamțu poate contesta raportul de evaluare a incompatibilității, în termen de 15 zile de la primirea acestuia, la instanța de contencios administrativ.„Nu au de ce să mă suspende, sunt nevinovat“Primarul localității spune că se va apăra pe toate căile posibile și își va demonstra nevinovăția. „Am să mă apăr. Eu nu am dreptul să beneficiez de prezumția de nevinovăție? Voi face recurs, dar trebuie să discut cu avocatul meu pentru a pune la punct toate detaliile”, a spus Neamțu. Întrebat dacă în această situație va fi suspendat din funcție, urmând ca atribuțiile sale să fie preluate de viceprimar, Neamțu a declarat: „Cum să fiu suspendat? Tocmai ce am fost validat. Am dreptul să fac recurs în 15 zile. Dacă instanța va da o decizie definitivă, atunci voi putea fi suspendat. Oricum voi depune o acțiune în instanță serioasă împotriva celor de la ANI pentru că pun botul la tot ce le zic unii și alții. Eu sunt nevinovat. O parte dintre acele societăți au fost desființate și oricum legea asta a ANI mi se pare o prostie. E cea mai mare gogomănie. Nu văd care este problema, atâta timp cât nu fac afaceri cu statul. Am fost ales primar cu 83,5%. Oamenii vor să știe dacă ești gospodar și dacă poți face treabă, nu astfel de prostii”. Ce spune legeaPotrivit legii 215, pe lângă posi-bilitatea de a contesta raportul ANI, Neamțu poate ataca în contencios administrativ un eventual ordin de demitere din funcție emis de prefect. Potrivit Art. 91. din Legea 215, „în situația în care alesul local aflat în stare de incompatibilitate nu renunță la una dintre cele două funcții incompatibile în cel mult 15 zile de la numirea sau alegerea în această funcție, prefectul va emite un ordin prin care constată încetarea de drept a mandatului de ales local la data împlinirii termenului sau, după caz, 60 de zile, la propunerea secretarului unității administrativ-teritoriale”. Menționăm că orice persoană poate sesiza secretarul unității administrativ-teritoriale. Ordinul emis de prefect poate fi atacat la instanța de contencios administrativ competentă. Totuși, în cazul în care Neamțu va fi declarat incompatibil și demis, potrivit Legii nr. 70/1991 privind alegerile locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, prefectul va trebui să propună Guvernului stabilirea datei pentru alegerea unui nou primar.