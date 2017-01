Prima şedinţă a Guvernului după învestire. Ponta: Trebuie redusă birocraţia

Prima ședință a Guvernului după învestire. Ponta: Trebuie redusă birocrația

Ştire online publicată Sâmbătă, 22 Decembrie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Guvernul Ponta II s-a reunit, astăzi, pentru prima dată după învestire. Premierul a anunțat că miniștrii nu vor avea vacanță. Membrii Cabinetului au o primă discuție despre bugetul pe anul viitor. De asemenea sunt stabilite măsuri pentru intervențiile în zonele cu viscol sau cu ninsori abundente.Premierul Victor Ponta a cerut noilor miniștri să reducă aparatul birocratic, arătând că s-a constatat că există departamente din ministere cu aceleași activități și "zeci și sute de oameni" care, teoretic, scriu doar trei hârtii."Parlamentul ne-a dat votul de încredere. Parlamentul pleacă în vacanță, noi nu plecăm. Noi trebuie să ne apucăm de lucrurile pe care le-am început în perioada anterioară. Vreau să discutăm despre modul de restructurare a Guvernului și cred că e bine să fie mai mulți miniștri pentru a avea fiecare o responsabilitate foarte clară, dar prin restructurare aveți și o oportunitate pe care vă cer să nu o ratați, de a mai reduce aparatul birocratic. Cu ocazia acestei restructurări am constatat că există cinci departamente care fac același lucru în cinci ministere, am constatat că avem zeci și sute de oameni care, teoretic, scriu trei hârtii, așa încât, dacă sunteți fiecare responsabil de domeniul respectiv, vă rog să fiți responsabili și de modul în care cheltuim banii. Vreau să stabilim clar ce face fiecare ministru. Să stabilim miniștrii delegați care au atribuții directe asura domeniilor pe care le gestionează. De astăzi, Ministerul de Finanțe, toți cei care au lucrat la proiectul de buget au forma finală a structurilor administrative. Cine vrea să plece să se odihnească, foarte bine, dar cei care vor un buget bun, ar fi bine să nu plece. Ar trebui să stați să vedem cum obținem un buget pentru perioada următoare. Trebuie să fiți prezenți pe 7-8 ianuarie pentru a lua parte la discuțiile cu FMI", le-a spus Ponta miniștrilor.El a amintit că în structura noii administrații centrale nu va fi inclus niciun post suplimentar și nici nu vor fi alocate fonduri în plus", a declarat premierul Victor Ponta, în prima ședință a Guvernului.