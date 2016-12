Prima măsură a PSD-ului, după câştigarea alegerilor: Amână tăierea taxelor

Prima măsură a PSD-ului, după câștigarea alegerilor: Amână tăierea taxelor

Guvernul Cioloș a decis amânarea cu un an a modificărilor Codului Fiscal, în sensul scăderii TVA, eliminarea taxei pe stâlp și supraccizei pe carburanți. Măsurile au fost cerute de Liviu Dragnea într-o discuție telefonică cu Dacian Cioloș, informează Digi 24.Liviu Dragnea a declarat într-un interviu pentru stiripesurse.ro că l-a rugat pe actualul premier să amâne reducerea sau eliminarea acestor taxe.Taxa pe stâlp și supracciza pe carburanți sunt măsuri care au fost introduse în Codul Fiscal în timpul guvernării lui Victor Ponta. De asemenea, eliminarea lor a fost gândită tot de guvernul Ponta. prin urmare, cele trei taxe și eliminări de taxe se regăsesc în Codul Fiscal care a fost promovat de guvernul Ponta.TVA-ul a scăzut inițial la 19% și urma ca de la 1 ianuarie 2017 să mai piardă un punct procentual. Impactul unei astfel de măsuri ar fi de 4,3 miliarde de lei."I-am spus domnului Prim Ministru că noi vom aplica strict Programul de Guvernare prezentat în timpul campaniei electorale și în acest sens i-am solicitat să analizeze posibilitatea prorogării pentru un an a unor prevederi din Codul Fiscal. Astfel, noi avem în program reducerea TVA la 18% de la 1 ianuarie 2018 dar în același timp păstrarea actualei cote de 20% în 2017 deoarece considerăm că reducerea doar cu 1 punct procentual a TVA-ului în acest an nu va aduce un avantaj nici companiilor dar nici consumatorilor. De asemenea, în ceea ce privește reducerea accizei la carburanți constatăm că deși prețul petrolului la nivel mondial este la minime istorice, în România prețul la pompă este cel mai mare din UE și aici vorbim de prețul fără taxe, ceea ce mi se pare foarte greu de explicat. Asta ne face să credem că o reducere a accizei fără o discuție serioasă cu Consiliul Concurenței riscă să nu ducă la o reducere a prețului pentru consumatorul final.După ce vom rezolva această situație împreună cu Consiliul Concurenței vom reduce accizele cu 6% de la 1 ianuarie 2018 conform Programului nostru de Guvernare. Un alt punct al discuției a fost legat de taxa pe construcții speciale care va trebui eliminată atunci când marile companii din România vor înțelege că profiturile obținute în România trebuie plătite aici – mă refer la implementarea Directivei 1164 a CE sau alte măsuri care vor fi aprobate astfel încât companiile să verse impozitele în România dacă ele se realizează aici.De asemenea, introducerea plafonării CASS nu mai corespunde cu Programul nostru de Guvernare unde vizăm o reducere și o comasare a contribuțiilor pentru toată populația și mediul de afaceri începând cu 1 ianuarie 2018.I-am solicitat totodată domnului Premier să facă tot ceea ce se poate pentru a aduce o parte din cheltuielile de anul viitor în acest an. Aici vorbim de plata arieratelor, subvenții agricole sau chiar contribuția României la bugetul Uniunii Europene. Am solicitat lucrul acesta deoarece este clar că în acest an spațiul fiscal rămas este mult peste țintele stabilite la început de an. A rămas că dumnealui analizează și ne va da un răspuns," a declarat Liviu Dragnea pentru stiripesurse.ro.