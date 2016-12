Prim-ministrul Dacian Cioloş, notă pentru propriul Guvern. Cât de mulţumit este

Prim-ministrul Dacian Cioloș, notă pentru propriul Guvern. Cât de mulțumit este

Premierul Dacian Cioloș a acordat propriului Guvern nota 7 „cu indulgență” în momentul în care a fost rugat să dea o notă Executivului, la un post de televiziune național.„Dacă m-aș raporta la așteptările mele personale, atunci când am acceptat această funcție, aș spune, așa, cu indulgență, un 7. Mi se pare normal să fii exigent, în primul rând cu tine însuți, ca să poți să fii exigent și cu ceilalți. Am miniștri de care sunt mai mulțumit decât de alții. Nu judec aici doar calități profesionale, ci calități în poziția de ministru. Unii dintre ei au și plecat, mai sunt alții pe care îi urmăresc foarte atent”, a spus premierul Dacian Cioloș.Întrebat dacă, în aceste condiții vor mai fi miniștri care vor părăsi cabinetul, premierul a susținut că va face o nouă evaluare a acestora luna viitoare.„Eu voi mai avea o evaluare, foarte probabil în iunie, când o să pot să trag niște concluzii și vizavi de unele domenii de care nu sunt încă foarte mulțumit, adică consider că s-ar fi putut face mai mult. Sigur că și miniștrii poartă o responsabilitate și sper eu ca în iunie să pot să trag o linie din acest punct de vedere, după care să ne angajăm într-o altă etapă, cea de livrare de rezultate, pe baza unor acumulări care s-au făcut în aceste luni, în diferite domenii”, a susținut Cioloș.