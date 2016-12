Prezenţa fostului rege Mihai în Parlament, un eveniment fără precedent în România

1

Mihai de Romania!

...semnatara acestor randuri nu vrea sa anunte ce deja toata lumea stie! Tinta ei este alta. Sa puna tot veninul din sufletul ei in aceste randuri! Iata de ce: 1. Vorbeste de ,,fostul Rege,, ! Nu! Mihai chiar este Regele Romanilor. Chiar daca a fost silit sa abdice sub presiunea rusilor pentru ca altfel nu se putea instaura comunismul in Romnania, a ramas mai departe Rege. Nu mai este sef de stat! Asta este alta poveste. Istoria comunista s-a chinuit decenii bune sa ne invete ca Regele Mihai a foat un ,,dusman al poporului,, si acum toti cei care mai pastreaza inca in suflet reminiscante puternice ale acelor ani folosesc ostentativ sintagma ,,fostul rege,,! 2. ..chestia de la sfarsit cu ,,o mana de oameni,, este oglinda primei observatii. Stie autoarea articolului ca doar ,,o mana de oameni,, sunt in favoarea monarhiei? Si daca da, de unde?...In Romania, dupa stiinta mea, nu s-au facut nici macar sondaje pe tema asta. Bine ar fi ca cei care abordeaza aceasta tema sa se informeze si sa nu mai scrie... ca la gazeta de perete! ...In rest, vorba autoarei randurilor de sus, traiasca Republica Populara Romana!