„Pretenţiile celor din Mişcarea Populară, cam mari pentru ceea ce reprezintă“

Sulfina Barbu:

„Pretențiile celor din Mișcarea Populară, cam mari pentru ceea ce reprezintă“

Ştire online publicată Luni, 26 August 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Vicepreședintele PDL Sulfina Barbu a declarat, sâmbătă seară, la Zlatna, că pretențiile celor din Mișcarea Populară „sunt cam mari pentru ceea ce reprezintă” aceștia, ea precizând că din Organizația de Femei a PDL nu au existat plecări spre Mișcarea Populară.Sulfina Barbu a declarat la finalul Școlii Politice de Vară a Femeilor Democrat-Liberale, că la această întâlnire Organizația de Femei a făcut o analiză a organizațiilor din județe și nu au existat plecări spre Mișcarea Populară.„Da, am discutat și trebuie să recunoaștem lucrul acesta cu sinceritate. Atunci când s-a făcut analiza pe fiecare județ în parte a organizației de femei fiecare reprezentantă a făcut o scurtă prezentare cine a plecat și s-a alăturat Mișcării Populare. Deocam-dată, și nu este o aroganță, este o intenție de înregistrare a unui partid politic și cred că pretențiile dumnealor sunt cam mari pentru ceea ce reprezintă. Deci nu au structuri în teritoriu și, din păcate, marea dezamăgire a noastră este că nu au realizat ceea ce au declarat inițial, și anume să atragă în Mișcarea Populară oameni care nu au mai făcut politică, să înființeze un partid cu adevărat nou, pe principii noi, solide și să reușească să capaciteze din cei 50 la sută din cetățenii României care nu merg la vot și nu au mers după ’90 decât probabil o dată sau de două ori la vot. Dacă ar fi reușit lucrul acesta, era salutar”, a afirmat Sulfina Barbu.Vicepreședintele PDL a adăugat că Mișcarea Populară s-a bazat pe anumiți reprezentanți din PDL în speranța că va reuși să își formeze structuri în teritoriu.„Din păcate, au luat din PDL reprezentanți în speranța că vor forma structuri. Deocamdată PDL are structuri solide, are determinare de a face politică pentru cetățeni, pentru că noi reprezentăm în Parlamentul României și administrația locală cetățenii României care ne-au dat votul de încredere”, a mai spus Sulfina Barbu.