"Preşedintele trebuie să fie un arhitect"

"Președintele trebuie să fie un arhitect"

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, spune că viitorul președinte al României trebuie să fie "un arhitect, nu un șef nevrotic de șantier”, care trebuie să aibă viziune despre România și să fie apărătorul oamenilor și al statului de drept.Kelemen Hunor a declarat că, în opinia sa, viitorul șef al statului trebuie să fie un om care să știe că România are un rol important în această regiune și care să aibă capacitatea de a crea consens în societate, un om care va influența deciziile din UE."Președintele trebuie să fie, în concepția mea, un arhitect, nu un șef de șantier nevrotic, trebuie să aibă o viziune coerentă despre România și care să fie apărătorul oamenilor, al valorilor democratice și statului de drept, al principiilor democratice. Trebuie să fie un om care să știe că România, în această regiune, are un rol important, care are capacitatea de a crea consens în societate, un om care va influența deciziile din UE în ceea ce privește viitorul UE. Eu sunt adeptul valorilor euro-atlantice. România, prin parteneriatul strategic cu SUA, a optat pentru o cale clară, și prin faptul că este membră în UE, a optat pentru o uniune puternică pe termen lung”, a spus Kelemen, citat de Mediafax.