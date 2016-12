Preşedintele Traian Băsescu se află la Neptun

1

are dreptul la odihna

Are si el dreptul la odihna ,ca de atatea intrigi si minciuni trebuie sa se refaca Marea ,poate ii da prilejul la meditatie pentru tot raul adus tarii si noua ! Are un tupeu fantastic de a reveni pe tarmul marii ,pe care vrea s-o polueze prin exploatarea gazelor de sist Nici marea si nici oamenii marii nu-l vom ierta pentru toate fardelegile comise Concediu placut ,dom presedinte si sa traiesti bine ca noi !