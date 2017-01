Preşedintele Traian Băsescu este dispus să vireze salariul său într-un fond de solidaritate

Președintele Traian Băsescu este dispus să vireze salariul său într-un fond de solidaritate

Președintele Traian Băsescu a prezentat, ieri după-amiază, principalele subiecte abordate în cadrul întâlnirii cu liderii principalelor sindicate naționale. Traian Băsescu a revenit asupra necesității realizării principalelor obiective ale programu-lui ce include pe lângă reducerea cheltuielilor bugetului de stat și reducerea obligațiilor de plată ale bugetului de stat. „În acest an, urmare a datoriilor pe care România le-a contractat în 2007, 2008 și parte din 2009, bugetul de stat trebuie să plătească 10,007 miliarde de euro. Din acest motiv am considerat că trebuie sa adoptăm o politică de reducere a îndatorării noastre”, a explicat șeful statului. În acest sens, Traian Băsescu a mai precizat că a fost de acord cu solicitarea sindicatelor de a se constitui un grup de analiză la care să participe Președinția, Guvernul, sindicatele, patronatele și reprezentanții partidelor parlamentare pentru a găsi soluții pentru a cheltui mai bine și mai eficient de la 1 ianuarie 2011. De asemenea, șeful statului și liderii sindicatelor au căzut de acord asupra îmbunătățirii legislației pentru combaterea evaziunii fiscale și inspecția muncii, dar și asupra stabilirii de comun acord între Guvern și sindicate a criteriilor de redu-cere a posturilor din aparatul central, al Guvernului, al administrațiilor locale și al regiilor autonome, fără ca sindicatele să devină factori de decizie sau codecizie în acțiunea managerilor de reducere a numărului de personal. Președintele a mai declarat că nu este de acord cu propunerea sindicatelor ca salariile să fie reduse diferențiat și propune ca toate să scadă cu un procent similar deoarece este dificil de stabilit cine are dreptul să beneficieze de o reducere mai mică. El a mai anunțat că își va dona salariul, până la sfârșitul anului, într-un fond de solidaritate, cu precizarea că nu dorește ca gestul său să pară unul populist. La final, Traian Băsescu a menționat că este nevoie de solidaritate pentru a nu împinge România într-o situație similară cu cea a Greciei. Reprezentanții sindicatelor au mai anunțat că se vor întâlni, mâine, la Palatul Parlamentului, cu membrii Guvernului Boc și cu liderii partidelor politice pentru a discuta despre măsurile stabilite în urma negocierilor cu delegația FMI.