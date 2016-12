Preşedintele Traian Băsescu a primit moştenire, anul acesta, un apartament în Constanţa

Președintele Traian Băsescu a primit moștenire, anul acesta, un apartament în Constanța

Ştire online publicată Luni, 04 Iulie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Președintele Traian Băsescu și soția sa Maria au primit moștenire de la părinți în 2011 un apartament în Constanța de 46,9 metri pătrați, potrivit declarației de avere completate de șeful statului pe 13 iunie și postată, astăzi, pe site-ul Administrației Prezidențiale.Indemnizația președintelui pe anul 2010 este de 70.374 de lei, mai mică decât cea din 2009 cu 8.851 de lei. Dacă în anul 2009 șeful statului a primit din deplasări sumele de 4.192 de euro și 1.700 de dolari, în 2010 el a câștigat 3.075 de euro și 2.300 de dolari. În privința activelor financiare, depozitul bancar pe care îl are la ABN București a crescut de la 43.513 de dolari la 44.584. La ING București, Băsescu are două depozite în dolari, ambele deschise în 2002, valoarea unuia ridicându-se, față de declarația completată de președinte în toamna anului trecut, de la 35.472 la 36.373, iar cel de-al doilea a scăzut de la 5.917 la 5.905. La ING București președintele mai are și un depozit în euro, a cărui valoare a crescut de la 26.819 la 29.453. La BCR București, Traian Băsescu deține un depozit bancar deschis în 2006, reprezentând suma de 310.372 de lei, cu 60.372 de lei mai mult față de anul trecut, iar pe un card deschis în 2005 figurează suma de 52.504 de lei, cu aproximativ 24.000 de lei mai puțin decât anul trecut. Valoarea depozitului deschis la BRD Constanța a rămas aceeași - 100.000 de lei, la aceeași bancă având și un cont curent de 350 de lei, cu peste 100 lei mai mult decât anul trecut. Potrivit recentei declarații de avere, președintele Băsescu nu are datorii. Totodată, el deține, împreună cu soția, o cotă de 31,5% dintr-un teren de 174 metri pătrați și un teren de 46 de metri pătrați în București. De asemenea, Traian Băsescu și soția sa au cumpărat în 2003 un apartament cu suprafață construită de 370 metri pătrați și un garaj de 30 de metri pătrați. Situația rămâne similară precedentei declarații și în în ceea ce privește bijuteriile, ceasurile și tablourile deținute, acestea fiind în valoare de 20.000 lei, 35.000 lei și respectiv 17.000 lei. În declarație figurează, de asemenea, și automobilul Dacia Duster, achiziționat de către președintele Traian Băsescu în 2010.