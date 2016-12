Preşedintele PNL Constanţa, deputatul Gheorghe Dragomir, candidatul partidului la preşedinţia Consiliului Judeţean Constanţa

2

Jurnalism de investigatie

Politicastrii Nebunistanezi-Rromarlani, in general, nu se dezmint, iar diabolicii kustendilimani tin MORTIS ca nu vor sa moara...decat impreuna, recte, Spondilimanul nu vrea sa "moara' decat de gat cu Capmaresisec(Dragomirev, cea mai groasa ceafa liberabiata din Kustendge). Dar, Frati Romani Minoritari, ce ne facem, oameni buni, cu muierea lu' Capmaresisecesu? Zvapaiat'asta VA JUPOAIE, de fapt, ca are paraii publici in...poala! Papa'i'ar bizidicu pe toti kustendilimanii ce pupa poala popilor jigano-pesedisti-liberabiati uniti in muget si nesimtiri! --- Din Atac de Constanta --- Joi, 18 februarie 2016, în cadrul unei conferințe de presă Claudiu-Iorga Palaz, președintele MP Constanța a lansat o serie de acuzații la adresa primarului Decebal Făgădău dar și la adresa președintelui PNL Constanța, Gheorghe Dragomir. „Îl acuz pe interimarul Făgădău de neputință în relația Primăria Constanța – Polaris M. Holding, deoarece acesta a întârziat nejustificat constituirea Primăriei Constanța ca parte civilă în dosarul de corupție aflat pe rol la Înalta Curte de Casație și Justiție. Mai mult decât atât, interimarul nu a urmărit interesele firmelor contribuabile din Constanța, neaducându-le la cunoștință acestora că se pot constitui parte civilă în dosarul mai sus menționat, în vederea recuperării taxei de gunoi, plătită către Polaris M. Holding în baza unui contract nelegal. Consider că lipsa de reacție a interimarului față de Polaris M. Holding este datorată unui teren de 1000 mp, care se află la aceasta dată în proprietatea lui Făgădău. Acest teren a fost achiziționat de către socrul lui Făgădău cu doar 30.000 de euro, în condițiile în care vânzătorul a plătit la rândul său pentru acest teren, doamnei Maria Martin, un preț de cinci ori mai mare, respectiv suma de 150.000 de euro. Oare interimarul Făgădău a oferit ceva în schimb pentru a-l determina pe vânzător să-i dea terenul socrului său, mai ieftin cu 120.000 euro?” a declarat Claudiu Palaz Nici președintele PNL Constanța, Gheorghe Dragomir, nu a scăpat de acuzații, Palaz susținând că, prin intermediul soției sale, Doinița Dragomir, în calitate de reprezentant al Ministerului Finanțelor Publice, acesta a trecut cu vederea modul defectuos de achiziționare de către Nicușor Constantinescu al elicopterului multifuncțional care s-a prăbușit în lacul Siutghiol, unde și-au pierdut viața salvatorii SMURD. „Sunt convins că nu este prima dată când, în calitate de reprezentant al Ministerului Finanțelor Publice, soția președintelui PNL, Gheorghe Dragomir, a pus umărul la încheierea de contracte între Consiliul Județean, prin Nicușor Constantinescu și firme aservite acestuia”, a spus Claudiu Palaz.