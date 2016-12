Preşedintele PDL Constanţa, prezent la Balkan’s Exchange Forum 2011

Președintele PDL Constanța, prezent la Balkan’s Exchange Forum 2011

Președintele Organizației Județene a PDL Constanța, Gigi Chiru, a participat la lucrările Balkan’s Exchange Forum 2011, eveniment organizat, în perioada 28 iunie - 8 iulie, de Parlamentul European al Tinerilor din România, sub motto-ul: „Yes, we can overcome the Crisis!”. Chiru le-a vorbit tinerilor prezenți la Masa Rotundă cu experți pe tema voluntariatului și a crizei globale, despre faptul că reușita în viață se bazează pe muncă susținută, dublată de ambiție și consecvență în urmărirea obiectivelor stabilite. El le-a transmis participanților să se concentreze pe activitatea de formare și perfecționare, întrucât o bună educație le asigură independența și forța necesară de a-și deschide singuri drumul către o reușită prin forțe proprii. Mai mult, Chiru i-a încurajat pe tinerii prezenți să nu cedeze la primele obstacole pe care le vor întâlni în decursul vieții și mai ales să nu-și piardă încrederea în ei, întrucât încrederea și determi-narea în urmărirea obiectivelor sunt elementele hotărâtoare ale unei cariere de succes. Balkan’s Exchange Forum 2011 este organizat cu sprijinul Comisiei Europene prin programul „Tineret în acțiune” - „Youth in action”.Evenimentul implică tineri din țările membre UE, și nu numai, precum România, Bulgaria, Germania, Grecia și Turcia.