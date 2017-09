Preşedintele Klaus Iohannis va participa la Adunarea Generală a ONU de la New York

Președintele Klaus Iohannis va participa la Adunarea Generală a ONU de la New York

Ştire online publicată Marţi, 12 Septembrie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Președintele Klaus Iohannis va participa la Adunarea Generală a ONU de la New York, în perioada 18 - 23 septembrie, a anunțat, ieri, la Palatul Cotroceni, purtătorul de cuvânt al Administrației Prezidențiale, Mădălina Dobrovolschi.„În perioada 18-23 septembrie președintele României va participa la Adunarea Generală ONU care se va desfășura la New York. Este vorba despre sesiunea cu nr. 72, sunt evident o serie de acțiuni și de întâlniri importante care se află în agenda președintelui cu ocazia acestei deplasări. Tocmai de aceea la momentul potrivit va fi un program detaliat complex”, a precizat purtătorul de cuvânt, într-o declarație de presă susținută la Palatul Cotroceni.Întrebată dacă președintele Iohannis se va întâlni cu președintele SUA Donald Trump sau cu alți oficiali americani, Mădălina Dobrovolschi a spus: „Vor fi cu siguranță întâlniri, dar tocmai pentru că este un program complex am crezut că este potrivit să anunț de pe acum faptul că există această deplasare, dar programul complet și toate detaliile vor fi comunicate la momentul potrivit, tocmai pentru că sunt foarte multe lucruri care trebuie comunicate”.