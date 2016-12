Preşedintele Klaus Iohannis şi-a publicat prima declaraţie de avere

Președintele Klaus Iohannis și-a publicat prima declarație de avere

Pe site-ul Administrației Prezidențiale a fost postată declarația de avere a președintelui Klaus Iohannis, la început de mandat, care nu diferă foarte mult față de cea din perioada în care era primar în Sibiu, având în contul curent cu 26.000 de lei mai mult decât în precedenta declarație de avere.Declarația de avere este completată cu data de 19 ianuarie 2015 și este prima declarație de avere din mandatul de președinte al României.Șeful statului nu are terenuri și a cumpărat, împreună cu soția sa, trei apartamente și trei case în Sibiu. Apartamentele au 166 de metri pătrați, 84,60 de metri pătrați, 253 de metri pătrați și sunt achiziționate în 1999, 1997, respectiv în 2001.Casele au 377 de metri pătrați, 76 de metri pătrați și 64 de metri pătrați, prima fiind dobândită prin donație și cumpărare, în 1992, restul prin cumpărare, în anul 2007.Iohannis nu are în proprietate niciun autoturism, nu are datorii și nici bijuterii. Președintele Iohannis declară trei conturi curente: unul de 13.500 de euro, deschis în 2003, unul de 9.000 de dolari deschis în 1990, iar unul de 117.000 de lei deschis în anul 1999. În contul de lei, la precedenta declarație de avere completată de Klaus Iohannis apărea suma de 91.000 de lei. La capitolul venituri, președintele Iohannis a avut, în anul fiscal care s-a încheiat, 43.802 lei, reprezentând venitul din salariul de primar al Sibiului.Soția acestuia, Carmen Iohannis, a avut un venit, pe anul fiscal care s-a încheiat, de 26.247 lei, reprezentând salariul la Colegiul ”Gheorghe Lazăr” din Sibiu. Familia Iohannis a avut venituri și din cedarea folosinței bunurilor. Astfel, Iohannis și soția sa au câștigat din chiria la unul dintre imobile, suma de 114.066 lei.