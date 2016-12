Preşedintele interimar al Republicii Moldova a salutat eliminarea „vizei ruşinoase“ pentru cetăţenii români

În cadrul întâlnirii cu Traian Băsescu,

Președintele interimar al Republicii Moldova a salutat eliminarea „vizei rușinoase“ pentru cetățenii români

Ştire online publicată Miercuri, 28 Aprilie 2010. Autor: Cuget Liber Online.

Președintele interimar al Republicii Moldova, Mihai Ghimpu, a declarat, ieri, la București, în debutul consultărilor dintre delegațiile oficiale ale României și Republicii Moldova, că sârma ghimpată dintre cele două state era „o rușine și o sfidare” a tot ceea ce ține de creștinism. „Este foarte important că am reușit să înlăturăm sârma ghimpată care era o rușine și o sfidare a tot ceea ce ține de creștinism, că am reușit să înlăturăm acea viză ruși-noasă pentru cetățenii României și cel mai important este că, după ceea ce am discutat noi la Chișinău cu ocazia vizitei domnului Băsescu, lucrurile s-au pornit”, a spus liderul moldovean, citat de Agerpres. El a adăugat că relațiile bilaterale trebuie să evolueze, în contextul în care mai există o serie de probleme care trebuie soluționate. Președintele interimar al Republicii Moldova a mai precizat că cetățenii moldoveni au așteptat cu mare nerăbdare restabilirea relațiilor bilaterale. „Mă bucur că datorită alegerilor din 29 iulie s-a produs schimbarea și astăzi avem posibilitatea să revenim la relații speciale între noi, întrucât în afară de două state vecine suntem două state pe teritoriul cărora locuiesc români și alte naționalități și este foarte important ca relațiile noastre să fie foarte calde, de sprijin reciproc, de bună vecinătate”, a mai spus el. La rândul său, Traian Băsescu a reiterat ideea consolidării relației bilaterale între România și Republica Moldova, având ca obiectiv principal integrarea Republicii Moldova în UE. „Ne bucură faptul că după vizita mea la Chișinău avem ocazia să continuăm discuțiile legate de ce este de făcut pentru consolidarea relației bilaterale între România și Republica Moldova, având ca obiectiv principal integrarea Republicii Moldova în UE”, a mai arătat șeful statului. Traian Băsescu a mulțumit lui Mihai Ghimpu și pentru modul în care cele două țări au reușit să pună în aplicare aspectele stabilite cu ocazia ultimei vizite efectuate la Chișinău. Președintele interimar moldovean a început, ieri, o vizită oficială de două zile în România. Pe lângă întâlnirile oficiale de la București, Mihai Ghimpu mai are programate vizite și la Suceava și Iași.