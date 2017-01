„Preşedintele greşeşte investind totul pe o singură carte“

Mihai Răzvan Ungureanu:

„Președintele greșește investind totul pe o singură carte“

Președintele Forței Civice, Mihai Răzvan Ungureanu, a declarat că PMP este un proiect născut în eprubetă, iar președintele Traian Băsescu greșește când investește totul pe o singură carte, despre Cristian Diaconescu precizând că speră să nu fi fost folosit și să nu fie obiectivul unui joc politic cinic.„Continui să cred că PMP este un proiect de laborator, este un partid născut în eprubetă și a investi într-un partid alcătuit precum substanțele chimice înseamnă pierdere de energie politică și este, cred, o lovitură pe care o aduce obiectivului unității”, a spus Mihai Răzvan Ungureanu.În opinia sa, președintele Traian Bă-sescu greșește când investește totul pe o singură carte și, în felul acesta, nu ajută obiectivul unității dreptei.Totodată, președintele Forței Civice a făcut un comentariu și legat de candidatul la prezidențiale al PMP, Cristian Diaconescu, spunând că are cu acesta o prietenie veche.„Ne cunoaștem de 20 de ani, am lucrat împreună în nenumărate situații, îmi doresc, din prietenie și considerație pentru domnia sa, să nu fie niciodată în postura de a fi fost folosit, și sper că nu este obiectivul unui joc politic cinic”, a afirmat Mihai Răzvan Ungureanu.Președintele Traian Băsescu a declarat, recent, că prezidențialele aduc pe scena politică „o armată întreagă de nulități care cred că pot fi președinți ai României”, el pledând pentru Cristian Diaconescu care are, în opinia sa, profilul și pregătirea pentru această funcție.