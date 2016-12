„Preşedintele CJC ne-a oprit maşina de campanie şi a confiscat actele şoferului”

6

erterterter

rog votanti sa nu mai voteze PSD ca trebuie schimbare cum e si pe afara in alte tari ca sa prospere tara nu numai care sunt in funtii . schimbam pana vine unul care face treaba si nu fura asa cum a furat Mazare care sta pe o avere de 400.000.000 de euro in curand o sa intre si in "Forbe" si asta numai din salariu lui de primar saracul. Sau Palaz care inainte de asi da demisia de prefect a vandut un teren de 2.500.000 euro sa aiba bani de campanie,