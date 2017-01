Preşedintele CJC: "DE LUNI VOM AVEA UN NOU COD DE NINSORI"

Președintele CJC: "DE LUNI VOM AVEA UN NOU COD DE NINSORI"

Președintele Consiliului Județean Constanța, Horia Țuțuianu, a spus că, începând de luni, se așteaptă un nou cod de ninsori și viscol, însă deocamdată, nu se știe cu exactitate ce culoare va avea.„Din informațiile mele, de luni vom avea un nou cod, însă, deocamdată, nu știm ce culoare va avea. Vom anunța populația în momentul în care vom avea toate informațiile Indiferent ce va fi, noi suntem pregătiți cu tot ce trebuie. În plus, acum avem și mai multă experineță după ce am reușit să depășim cu bine ceea ce a fost până acum. Profit de ocazie și mulțumesc public tuturor celor care au participat la acțiuni și, în mod special, angajaților RAJDP care au muncit cu simț de răspundere.Au lucrat și câte 50- 60 de ore fără oprire în condiții extrem de vitrege. Am tot respectul pentru ei că au înțeles că trebuie să punem umărul cu toții pentru a evita tragedii. Mă bucur nespus că am trecut cu bine peste tot ce a fost până acum și sunt sigur că vom face față în continuare”, a declarat pentru Cuget liber, președintele CJC, Horia Țuțuianu.