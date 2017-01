Preşedintele Băsescu analizează astăzi o propunere pentru mandatul de premier

Potrivit declarațiilor făcute ieri după negocierile cu partidele parlamentare,

Președintele Băsescu analizează astăzi o propunere pentru mandatul de premier

După ce Guvernul Croitoru a picat, miercuri, la votul în Parlament, șeful statului, Traian Bă-sescu a invitat, ieri, la consultări, reprezentanții partidelor parlamentare pe tema nominalizării unui premier. Conform calendarului anunțat, delegațiile care au intrat ieri la negocierile cu șeful statului au fost, în ordine, din partea grupului parlamentar al minorităților naționale, grupul parlamentarilor independenți, al UDMR, al PNL, grupul PSD+PC și, în cele din urmă, grupul parlamentar al PD-L. Ziua de ieri nu a adus un rezultat concret, președintele Băsescu declarând, la finalul consultărilor, că va trage concluziile care se impun în cursul zilei de azi. Interesantă a fost, însă, ideea asupra căreia șeful statului a revenit în repetate rânduri și anume că nu este de acord cu amânarea formării unui Guvern până după alegerile prezidențiale. Mai mult, președintele în exercițiu a explicat în cursul zilei de ieri, în cadrul negocierilor cu reprezentanții partidelor parlamentare, că dezaprobă total ipoteza potrivit căreia actualul Guvern interimar poate elabora proiectul de buget pentru 2010. „Nu poți să ceri unui Guvern pe care l-ai trântit să facă acum bugetul”. Iohannis sau nimic. The show must go on Cu excepția grupului parlamentarilor independenți, în număr de 20, care au declarat că nu au venit la negocieri cu o propunere pentru mandatul de premier, celelalte formațiuni politice au susținut, și ieri, numele lui Klaus Iohannis, primarul Sibiului, pentru fotoliul de prim ministru. Grupul minorităților, însă, a înaintat și o altă propunere, constând în persoana deputatului Aurel Vainer, președintele Federației Comunităților Evreiești din România, propunere pe care șeful statului a catalogat-o ca „interesantă”. Președintele Băsescu i-a întrebat, totuși, pe reprezentanții parlamentari ai minorităților, pe un ton ironic pe care nu și l-a ascuns, dacă s-au „înțeles” cu Crin Antonescu pentru propunerea lui Iohannis: „V-ați înțeles cu Crin Antonescu, cine-l propune, dumneavoastră sau el, și pe cine reprezintă?”, a fost întrebarea adresată de șeful statului lui Varujan Pambuccian, liderul parlamentarilor minorităților naționale. În continuare, UDMR, PNL, PSD+PC au insistat cu propunerea lui Iohannis pentru postul de premier, și asta în pofida faptului că Agenția Națională de Integritate (ANI) a anunțat că acesta din urmă e incompatibil cu o demnitate publică, în afara celor elective și asta deoarece, susține ANI, Iohannis ar fi îndeplinit în primul an de mandat de primar, în paralel, și funcția de administrator al unei societăți comerciale. Chiar dacă acuzațiile au fost negate de Klaus Iohhanis, ANI îl declară incompatibil cu o demnitate publică în următorii trei ani. Cea mai vehementă reacție la ieșirea de negocieri a fost, de departe, cea a lui Mircea Geoană, candidatul PSD la președinție, care a declarat că de la Cotroceni se întrevăd „semne de furtună”. Vădit deranjat de faptul că Băsescu nu s-a pronunțat încă asupra propunerii lui Iohannis, Geoană nu a ratat momentul unui mic discurs de campanie la adresa propriei persoane. La final, el a menționat, totuși, că social-democrații sunt „în continuare dispuși la dialog și compromis politic”. Propunerea majorității ad hoc vs. propunerea PD-L Reprezentanții PD-L au intrat la negocieri cu puțin înainte de ora 21.00, iar printre primele lucruri pe care șeful statului le-a transmis acestora a fost că va trata „și propunerea majorității ad-hoc și propunerea PD-L în mod echitabil”. Băsescu a precizat totodată că, cel mai probabil, în cursul zilei de azi va prezenta o concluzie în ceea ce privește propunerea pentru un nou premier, decizie luată în urma negocierilor cu partidele parlamentare, potrivit Constituției. Președintele PD-L, Emil Boc, a declarat la finalul consultărilor de la Cotroceni, că pedeliștii lasă la latitudinea președintelui desemnarea unui premier din rândul PD-L, ezitând să spună dacă au avansat sau nu un nume în acest sens.