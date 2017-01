Preşedintele Băsescu a declarat că fratele său „a semnat pentru o firmă şi a fost înregistrat în alta“

Președintele Băsescu a declarat că fratele său „a semnat pentru o firmă și a fost înregistrat în alta“

Șeful statului, Traian Băsescu, a afirmat vineri după amiază, la Eforie Sud, că fratele său, Mircea Băsescu, „a semnat pentru o firmă și a fost înregistrat în alta”. Declarațiile președintelui au fost făcute la o zi după ce presa centrală a dat publicității informația potrivit căreia Mircea Băsescu este acționar într-o firmă care derulează activități legate de domeniul militar. Băsescu a explicat, însă, că în conformitate cu „elementele” pe care le deține, anume copia documentelor semnate de fratele său, „nu e același număr de firmă ca cel care a fost înregistrat, deși a fost (n.r. - Mircea Băsescu) introdus în acționariat”. La capitolul numit de șeful statului „niște inadvertențe”, considerate, în repetate rânduri, „interesante”, a intrat și faptul că „firma a ieșit de la Registrul Comerțului acum două zile și imediat a fost prezentată la televiziune”. „Rămâne valabil tot ce am spus de dimineață. Și scuzele. Totul este valabil. Dar aceste lucruri interesante nu știu în ce categorie să le pun pentru că fratele meu a semnat pentru o firmă, cu aceiași acționari, și este înregistrat într-o firmă care poartă alt nume. E interesant”, a fost, concret, răspunsul președintelui Băsescu la întrebările ziariștilor. Totodată, șeful statului a apreciat că „un acționar” care „în mod paradoxal și foarte interesant se duce la televizor și primul lucru pe care-l are de spus este că trebuie să-l ia” pe fratele președintelui „ca să ajungă mai ușor la Cotroceni” este, de asemenea, interesant. Fără a considera situația ca fiind un atac politic la adresa sa, Traian Băsescu a ținut să menționeze și că va clarifica și „condițiile în care” Mircea Băsescu „a ajuns într-o astfel de firmă” și, de asemenea, „în ce condiții s-a întâlnit cu oameni cu nume atât de sonore din afacerile cu armament”. La întrebarea „De ce nu i-ați cerut fratelui dumneavoastră să iasă din firmă?”, șeful statului, care este și președintele CSAT, a răspuns: „Nici el nu mai știe din ce să iasă. Că firma pentru care a semnat nu e înregistrată la Registrul Comerțului și s-au schimbat primele pagini de la documentul semnat de el”. Menționăm că Președinția României a transmis vineri, printr-un comunicat, scuze publice pentru implicarea lui Mircea Băsescu, fratele șefului statului, într-o firmă cu activități ce țin de domeniul militar. „Eu mențin toate declarațiile cu scuzele publice pentru ce a făcut fratele meu”, a subliniat Băsescu. El a participat vineri, la Eforie Sud, la a patra ediție a Școlii de Vară „Comunități românești și identitate europeană”, eveniment derulat de Ministerul Afacerilor Externe în parteneriat cu Ministerul Tineretului și Sportului, sub patronajul Președinției.