Preşedintele Băsescu a criticat, ieri, ingerinţa politicului în Justiţie

Președintele Băsescu a criticat, ieri, ingerința politicului în Justiție

Ştire online publicată Vineri, 24 Iulie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Șeful statului a vorbit ieri, în cadrul unei conferințe de presă, despre Raportul Comisiei Europene pe Justiție și imaginea Parlamentului României, instituție care, în opinia președintelui, a fost criticată de CE din cauza lui Adrian Năstase, în sensul în care Legislativul nu a dat aviz pentru începerea urmăririi penale a acestuia, dar și despre libertatea presei. În ceea ce privește Raportul CE, șeful statului a afirmat că „el are aspecte pozitive si negative”. „Comparativ cu 1 ianuarie 2007, România a făcut progrese în Justiție, ceea ce a făcut să nu ni se aplice clauza de salvgardare. De asemenea, progresele constatate nu au impus măsuri de restricții financiare în utilizarea banilor de la Bruxelles de către România”. Cât despre Parlament, președintele a atras atenția că raportul menționează și „viteza scăzută cu care Parlamentul avizează începerea urmăririi penale pentru unii demnitari, ceea ce pune sub semnul întrebării ingerința politicului în justiție”. Mai mult decât atât, în mod cu totul ironic, Băsescu a declarat că „Adrian Năstase este curat ca lacrima, nu are de ce să nu vrea sa meargă în fața procurorilor. Eu știu că este curat ca lacrima, el se pare că nu știe”. „Atâta timp cât se va ascunde în spatele Parlamentului, pentru a nu apărea în fața procurorilor, va face un mare rău României”, a adăugat ulterior șeful statului, referindu-se la „bărbatul Adrian Năstase”. Totodată, Băsescu și-a exprimat regretul în ceea ce privește amânarea adoptării Codurilor de procedură Penală și Civilă: „Au fost mulți politicieni care se văitau că se adoptă cele două Coduri prin asumarea răspunderii Guvernului. Regret că nu s-a putut să fie adoptate la fel și Codurile de procedură”. Nu în ultimul rând, Băsescu a precizat și că, în opinia sa, „presa are câtă libertate își ia”. „Când e coruptă, își ia mai puțină, pentru că ia bani. Când nu ia bani de la politicieni, poate fi mai corectă”.