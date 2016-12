Premii importante pentru Club Sportiv Ovidiu la Campionatul Naţional de Haltere

Premii importante pentru Club Sportiv Ovidiu la Campionatul Național de Haltere

În ultima perioada datorita investitiilor si implicarii primarului George Scupra in activitatea Clubului Sportiv Ovidiu se vad rezultate si performante notabile pentru club si pentru orasul Ovidiu.In acest moment sectiile Clubului Sportiv Ovidiu sunt : fotbal, rugby, box, handbal si haltere. La toate aceste sectii sunt inscrisi 348 sportivi care beneficiaza de antrenamente si pregatire sportiva gratuita, costurile fiind suportate de Primaria Ovidiu care investeste in sport si sanatatea copiilor. Tot in cadrul Clubului Sportiv mai exista 2 sectii sportive de baschet si dans sportiv unde copii platesc sume modice pentru antrenamente.Ce este imbucurator sunt performantele din ce in ce mai notabile ale sportivilor din Ovidiu printre care amintim titlul de Campioni Nationali la Rugby U14 obtinut in 2014 , locul I la Cupa Dance Braila obtinut de Mirica Robert Holumbeanu in luna martie anul curent iar .In data de 14.03.2015 Federatia Romana de Haltere a organizat Campionatul National de Juniori III unde pe podium au urcat 2 sportivi ai Clubului Sportiv Ovidu la categoria 44 kg locul I a fost obtinut de Stanciu Bianca cu rezultatul de 38 kg si locul III a fost obtinut de Dermengian Mihai la categoria 50 kg cu rezultatul de 45 kg.Ne bucura aceste performante prin care sunt rasplatite munca antrenorilor si a personalului Clubului Sportiv Ovidiu dar si a investitiilor facute in Sala de sport Ovidiu care este una moderna si dotata cu tot ce este necesar pentru a putea incuraja performanta.