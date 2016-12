Premierul vrea un nou sistem de salarizare pentru bugetari

Un nou sistem de salarizare bugetară, raportat la sistemul de valori, va fi elaborat în acest an, a anunțat premierul Victor Ponta.„Anul acesta, vom face un alt sistem de salarizare, nu știu dacă se poate strânge totul într-o lege. Dacă nu o facem anul ăsta, nu cred că o mai facem. Vreau într-adevăr să încercăm, nu o să reușim niciodată să fie toată lumea mulțumită, dar să așezăm puțin sistemul de salarizare cât de cât raportat la sistemul de valori în sensul în care în continuare avem diferențe uriașe între cel mai mic și cel mai mare salariu din zona bugetară, ceea ce este anormal și, în al doilea rând, există diferențe foarte mari între diverse categorii bugetare, între funcționarii din companii de stat și cei din educație sau din sănătate sau cei din administrațiile locale care au cele mai mici salarii”, a declarat premierul, la România Tv.El a adăugat că acest nou sistem trebuie făcut anul acesta pentru că din 2014 se intră iar în an electoral.„Sper ca până la rectificarea bugetară pe care nu pot să o fac decât în luna iulie să am acest proiect”, a încheiat Ponta.