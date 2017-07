Premierul Tudose, prima reacţie după zvonurile unei RUPTURI între el şi Dragnea

Premierul Tudose, prima reacție după zvonurile unei RUPTURI între el și Dragnea

Miercuri, 05 Iulie 2017.

Potrivit unor surse citate de Antena 3, Mihai Tudose l-ar fi sunat pe Liviu Dragnea, la trei zile de la depunerea jurământului în calitate de premier, spunându-i liderului PSD că nu dorește să răspundă la comenzile date de partid și nici nu va pune în aplicare programul de guvernare în termenii existenți.Întrebat despre aceasta de jurnaliști, Liviu Dragnea a răspuns:„Eu am avut o discuție foarte aplicată cu dl. Tudose și ieri, și aseară în timpul unei recepții importante la Ambasadă, și după acea importantă recepție ne-am permis să mai stăm două ore de vorbă pe hol, am vorbit și astăzi. Premierul n-a spus decât ceea ce a spus în ziua de învestitură, ceea ce am spus și eu. Și eu am spus același lucru, nu cu scepticism în ceea ce privește acele măsuri, ci cu foarte mare grijă. Dacă ele, printr-un mecanism care poate fi identificat își ating scopul, dacă își ating scopul, dar creează defecțiuni în altă parte a economiei, acele măsuri nu vor fi aplicate, indiferent de forma lor”.Și premierul Tudose a neagat un conflict cu Dragnea pe tema programului de guvernare. El a declarat, miercuri, că nu are un conflict cu Liviu Dragnea pe tema programului de guvernare și nu s-a certat cu el, așa cum a relatat presa. Șeful Executivului a reiterat că noile măsuri din programul de guvernare, precum schimbarea taxării, vor fi implementate doar după efectuarea unor simulări care să demonstreze că ele nu fac „mai mult rău”.„Am citit și eu știrea că luni m-am certat cu domnul președinte Dragnea. Luni nu am reușit să vorbim. Dar, dacă trebuie cumva, o să ne certăm ca să vă validăm știrea. Nu am apucat să ne certăm încă, nici luni, nici ieri și nici azi”, a spus Tudose.El a precizat că a avut o discuție „constructivă” cu Dragnea marți, după ce au participat la recepția oferită de Ambasada SUA cu ocazia Zilei Independenței, despre „cum să așeze lucrurile pe linia de guvernare”.