Premierul Ponta speră că noul ministru al Transporturilor va fi numit în aceste zile

Premierul Victor Ponta, copreședinte al USL, speră ca un nou ministru al Transporturilor să fie numit în aceste zile."Sper cât mai repede să avem un ministru definitiv, în așa fel încât să se ocupe. Eu doar gestionez alături de secretarii de stat", a declarat președintele PSD, la sediul central al partidului.Întrebat dacă a discutat despre o listă de variante de lucru, premierul a arătat că a vorbit telefonic cu președintele PNL, Crin Antonescu, care nu este în țară."Am vorbit cu dl. Antonescu la telefon, nu este în țară. Mai departe, când avem o decizie a PNL, eu trebuie să-i propun președintelui numirea în funcție", a adăugat șeful Executivului.El nu a dorit să comenteze faptul că ANI a făcut recurs în procesul împotriva fostului ministru al Transporturilor Ovidiu Silaghi, unul dintre posibilii înlocuitori ai lui Relu Fenechiu."A fost achitat, nu? În primă instanță. O să discutăm. (...) Eu ziceam că nu are o problemă dacă te-a achitat, dimpotrivă are o problemă cine te-a acuzat, din moment ce ai fost achitat de judecători. Nu vreau să vorbesc în particular, dar mi se pare interesant cum și achitarea ajunge o problemă", a spus Victor Ponta, citat de Agerpres.Premierul a reafirmat, în context, că regula este aceea că oricine poate fi acuzat de ceva.